بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

الوقت- طالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس، عزل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من السلطة على الفور، في وقت وزّع فيه نواب حزبه مواد مساءلة ترامب "تمهيداً لإمكانية عزله من السلطة".

وأضاف زعيم الديموقراطيين في بيان له إنه إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس "الارتقاء لمستوى المسؤولية"، فعلى الكونغرس "الانعقاد لمحاكمة ترامب"، مضيفاً أن "أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة، هي أن يفعّل نائبه المادة 25 من الدستور"، والمتعلقة بتنحية الرئيس في حال كان "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، مساء أمس الأربعاء، بأن عدداً من الوزراء في إدارة ترامب، ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول، لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

بدوره، دعا العضو الجمهوري في مجلس النواب آدم كينزنجر عبر "تويتر"، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي لإقصاء ترامب عن السلطة.

واستنكر عدد من مسؤولي الدول الحليفة لواشنطن مساعي أنصار ترامب لاقتحام الكونغرس، حيث طالب وزير الخارجي الألماني هايكو ماس، ترامب وأنصاره "بتقبل قرار الشعب الأميركي"، فيما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "من دون أي تحفظ"، تشكيك ترامب بنتيحة الانتخابات وتحريضه على الاضطرابات.

من جهته، قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن "هذه فوضى ومحاولة انفصالية"، مشيراً إلى أن "الديمقراطية الأميركية تتعرض لهجوم غير مسبوق".