بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

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  الجمعة 24 جمادي الاول 1442

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العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض إنتهت قمة العلا بتوقيع بيان وليس اتفاقاً، في وقت ما زالت ثلاث دول من الدول المحاصرة لقطر لديها تحفظات جادة بشأن هذا الملف، وقبلت هذا البيان المفروض على مضض.

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة خلال العام الماضي، لم تكن للولايات المتحدة استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية تجاه غرب آسيا. ويمكن تقييم مثال واضح لذلك في سياستها تجاه الأزمة في سوريا والعراق.

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب الوقت - نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة في لبنان، قولها، هناك حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة للرئيس المكلف بعقد لقاء بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للوصول الى تفاهمات مشتركة تُعجّل في تشكيل الحكومة

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟ بالتزامن مع الذكرى الأولى للعملية الإجراميّة التي قامت بها الولايات المتحدة بحق قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد

أخبار

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين!

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين!

الوقت-أعلنت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها على "تويتر" مساء اليوم، أن الرئيس الأميركي

مسؤولون أميركيون يبحثون عزل ترامب والسبب إنه مريض عقليا الوقت- بدأ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مناقشة إمكانية عزله من منصبه بموجب المادة 25 من الدستور، معتبرين أنه أصبح "خارج السيطرة" بعد واقعة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها...

هاشتاج "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس الوقت- اشتعلت مواقع التواصل في العالم كله بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب الطوق الأمني ودخولهم مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة في الوقت الذي أعلن فيه حظر التجول بالعاصمة واشنطن.

هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم الخميس أن مستوطنين مسلحين اقتحموا

هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الخميس،

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب! الوقت- طالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس،

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل! الوقت-قالت تقارير إعلامية، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع إصدار المرسوم الرئاسي من قِبل

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً الوقت- رد رئيس الجمهورية حسن روحاني على الأحداث في واشنطن وهجوم مؤيدي ترامب على مبنى الكونغرس.

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد الوقت- ألقت القوات العراقية القبض اليوم الخميس على إرهابي من تنظيم “داعش” في العاصمة بغداد.

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن" محمد علي الحوثي"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.

حصيلة الاحتجاجات العنيفة في واشنطن 4 قتلى وعشرات المعتقلين الوقت- قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت ج.كونتي، إن أربعة أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية.

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي! الوقت-قالت تقارير إعلامية إسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن مواجهة جديدة تجري

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صحيفة عبرية: الاحتلال نشر القبة الحديدية تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية الوقت- كشفت صحيفة عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في مدينة إيلات (جنوب)، تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية.

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أخبار

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

الخميس 23 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

وسط استقالات متتالية في إدارته.. إجراءات في الكونغرس لعزل ترامب

الوقت- طالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس،

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الوقت- طالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس، عزل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من السلطة على الفور، في وقت وزّع فيه نواب حزبه مواد مساءلة ترامب "تمهيداً لإمكانية عزله من السلطة".

وأضاف زعيم الديموقراطيين في بيان له إنه إذا رفض نائب الرئيس مايك بنس "الارتقاء لمستوى المسؤولية"، فعلى الكونغرس "الانعقاد لمحاكمة ترامب"، مضيفاً أن "أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة، هي أن يفعّل نائبه المادة 25 من الدستور"، والمتعلقة بتنحية الرئيس في حال كان "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، مساء أمس الأربعاء، بأن عدداً من الوزراء في إدارة ترامب، ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول، لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

بدوره، دعا العضو الجمهوري في مجلس النواب آدم كينزنجر عبر "تويتر"، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي لإقصاء ترامب عن السلطة.

واستنكر عدد من مسؤولي الدول الحليفة لواشنطن مساعي أنصار ترامب لاقتحام الكونغرس، حيث طالب وزير الخارجي الألماني هايكو ماس، ترامب وأنصاره "بتقبل قرار الشعب الأميركي"، فيما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "من دون أي تحفظ"، تشكيك ترامب بنتيحة الانتخابات وتحريضه على الاضطرابات.

من جهته، قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن "هذه فوضى ومحاولة انفصالية"، مشيراً إلى أن "الديمقراطية الأميركية تتعرض لهجوم غير مسبوق".

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أميركا دونالد ترامب الانتخابات الأميركية الكونغرس جو بايدن

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