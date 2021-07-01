مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل!

الوقت-قالت تقارير إعلامية، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع إصدار المرسوم الرئاسي من قِبل الرئيس محمود عباس خلال أيام، ومتوقع إجراء الانتخابات في منتصف شهر أيار/مايو بعد شهر رمضان.

وأضافت التقارير التي نقلت الأخبار عن مصادر رفيعة، أن "الرئيس عباس أصدر قراراً باجتماع للأمناء العاميين، بعد إصدار مرسوم الانتخابات"، مؤكدة أن الرئيس عباس إجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات لتجهيز الإجراءات المطلوبة التي تتعلق بالانتخابات خلال فترة الـ4 شهور.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، ذكر الأحد الماضي، أنه "ننتظر إعلان المصالحة للتفرغ لمواجهة الاحتلال وتحرير أرضنا"، مضيفاً أنه "نظراً للظروف ولضرورة مواجهة صفقة القرن والتطبيع فإن حركة حماس تجاوبت مع كل محاولات الوحدة".

ونوه هنية إلى أنه "في الآونة الأخيرة اتصل العديد من الدول بحماس وفتح لاستئناف مسار الحوار الفلسطيني"، مشدداً على أنه "تعاطينا بشكل إيجابي مع اتصالات مصر وقطر وتركيا وروسيا لتفعيل مسار الحوار الفلسطيني".

وكان عباس، رحب السبت بما جاء برسالة "حركة حماس" بشأن إنهاء الإنقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنيّة، معلناً أنه "قرّر دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة حنا ناصر لبحث الإجراءات الواجبة لإصدار المراسيم الخاصّة بالإنتخابات".

وأكد "التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنيّة وتحقيق انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ومجلس وطنيّ بالتتالي والترابط".