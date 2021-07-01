هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس

الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب "أراد الانتقام من شعبه"، وذلك تعليقاً على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس، خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، ترامب بالمارق وقال أن "المارق الذي أراد الانتقام من شعبه، كان يفعل ما هو أسوأ بكثير لشعبنا وللآخرين في السنوات الـ4 الماضية".

وأضاف: "الأمر المقلق هو أن نفس الرجل، ما زالت لديه سلطة غير محدودة لبدء حرب نووية، وهو مصدر قلق أمني للمجتمع الدولي بأكمله".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد في وقت سابق، أن ما حدث في واشنطن "أظهر فشل الديموقراطية الأميركية وهشاشتها".

واعتبر أن "انتشار الشعبوية في الولايات المتحدة ووصول شخص مثل دونالد ترامب إلى السلطة، خلق مشاكل كبيرة لأميركا والعالم، خصوصاً في الشرق الأوسط".

وخلّف اقتحام الكونغرس 4 ضحايا، وفق ما أعلنت الشرطة الأميركية، فيما أثار استغراباً واستياءً شعبياً ورسمياً داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث وصفه الرئيس المنتخب جو بايدن بأنه "تذكار مؤلم أن ديموقراطيتنا جسد هش".