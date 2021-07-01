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  الخميس 23 جمادي الاول 1442

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هاشتاج "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس

الوقت- اشتعلت مواقع التواصل في العالم كله بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب الطوق الأمني ودخولهم مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة في الوقت الذي أعلن فيه حظر التجول بالعاصمة واشنطن.

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أخبار

هاشتاج "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس

الخميس 23 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
هاشتاج "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس
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الوقت- اشتعلت مواقع التواصل في العالم كله بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب الطوق الأمني ودخولهم مبنى  الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة في الوقت الذي أعلن فيه حظر التجول بالعاصمة واشنطن.

دشن رواد “تويتر” هاشتاج “الربيع الأمريكي”، بات الأعلى تداولا على منصات التواصل الإجتماعى، تزامنًا مع أحداث الكونجرس الأمريكي.

وكانت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن قد فرضت حظر التجول في المدينة ابتداء من الـ 6 مساء بالتوقيت المحلي، بعد اقتحام المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

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الربيع الأمريكي

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