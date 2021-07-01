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  الخميس 23 جمادي الاول 1442

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أخبار

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم

الخميس 23 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم
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الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن" محمد علي الحوثي"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.

وقال الحوثي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ندعو دونالد ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه".

وأضاف: "تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، كما هو الحال مع هادي ومرتزقته، أورثت الدمار والقتل والمجاعة".

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي ستجري فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب محمد علي الحوثي الشعب الأمريكي احترام القانون الرحيل السلمي

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