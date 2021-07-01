البحرين لا ترغب في ردم الهوة مع قطر.. هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض إنتهت قمة العلا بتوقيع بيان وليس اتفاقاً، في وقت ما زالت ثلاث دول من الدول المحاصرة لقطر لديها تحفظات جادة بشأن هذا الملف، وقبلت هذا البيان المفروض على مضض.

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة خلال العام الماضي، لم تكن للولايات المتحدة استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية تجاه غرب آسيا. ويمكن تقييم مثال واضح لذلك في سياستها تجاه الأزمة في سوريا والعراق.

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب الوقت - نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة في لبنان، قولها، هناك حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة للرئيس المكلف بعقد لقاء بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للوصول الى تفاهمات مشتركة تُعجّل في تشكيل الحكومة

أخبار

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

الوقت-أعلنت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها على "تويتر" مساء اليوم، أن الرئيس الأميركي

مسؤولون أميركيون يبحثون عزل ترامب والسبب إنه مريض عقليا الوقت- بدأ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مناقشة إمكانية عزله من منصبه بموجب المادة 25 من الدستور، معتبرين أنه أصبح "خارج السيطرة" بعد واقعة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها...

هاشتاج "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس الوقت- اشتعلت مواقع التواصل في العالم كله بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب الطوق الأمني ودخولهم مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة في الوقت الذي أعلن فيه حظر التجول بالعاصمة واشنطن.

هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم الخميس أن مستوطنين مسلحين اقتحموا

هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الخميس،

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب! الوقت- طالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس،

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل! الوقت-قالت تقارير إعلامية، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع إصدار المرسوم الرئاسي من قِبل

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً الوقت- رد رئيس الجمهورية حسن روحاني على الأحداث في واشنطن وهجوم مؤيدي ترامب على مبنى الكونغرس.

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد الوقت- ألقت القوات العراقية القبض اليوم الخميس على إرهابي من تنظيم “داعش” في العاصمة بغداد.

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن" محمد علي الحوثي"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.

حصيلة الاحتجاجات العنيفة في واشنطن 4 قتلى وعشرات المعتقلين الوقت- قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت ج.كونتي، إن أربعة أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية.

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي! الوقت-قالت تقارير إعلامية إسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن مواجهة جديدة تجري

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء فوق ريف دمشق الوقت- أفادت وسائل إعلام سورية رسمية مساء الأربعاء بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء فوق ريف دمشق.

صحيفة عبرية: الاحتلال نشر القبة الحديدية تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية الوقت- كشفت صحيفة عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في مدينة إيلات (جنوب)، تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية.

اللواء الموشكي يدين استمرار غارات طيران العدوان وقصف مرتزقته واستهداف المواطنين الوقت- أدان نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني ورئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء الركن "علي الموشكي"، تصعيد العدوان السعودي ومرتزقته في الحديدة.

وزير النفط اليمني: قوات التحالف تسرق النفط من ناقلة نفط الوقت-أعلن أحمد دارس، وزير النفط في حكومة صنعاء مساء اليوم الاربعا، إن "اليمن تتعرض لكل

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس! الوقت-نشرت شبكة "سي بي إس" الأميركية، ظهر اليوم خبراً قالت فيه أن العديد

هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية! الوقت-هاجمت السفارة الصينية في بغداد، في بيان اها مساء اليوم،

مصادر أمريكية: فوز أوسوف سيمنح بايدن السيطرة على الشيوخ! الوقت-أكد جون أوسوف، عضو في الحزب الديموقراطي في بيان له مساء اليوم الأربعاء

وزير الدفاع الإيراني: اسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال العالم محسن فخري زادة الوقت-كشف العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، في رسالة وجهها لنظرائه في

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً

هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

تفكيك "قبة الصخرة"..هل يتجّه الفلسطينيون نحو انتفاضة ثالثة في حال اقتربت اسرائيل من مقدساتهم؟

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل!

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي!

بعد وصول التطبيع إلى المنطقة المغاربيّة.. أحزاب موريتانية تقترح قانوناً يجرم التطبيع

البحرين لا ترغب في ردم الهوة مع قطر.. هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟

جرائم بلا ملاحقة في السودان

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

الحكومة الفنزويلية: الشهيد سليماني سيبقى حياً في ضمير جميع الاحرار

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

وزير النفط اليمني: قوات التحالف تسرق النفط من ناقلة نفط

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت!

هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية!

دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

هكذا بدات سرايا القدس العام الجديد!

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

سلسلة غارات يشنها العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

وزير الدفاع اليمني: لقد حان الوقت لانطلاق معركة التحرر والاستقلال الشاملة

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

البحرين لا ترغب في ردم الهوة مع قطر.. هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟

الجمعة 24 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
البحرين لا ترغب في ردم الهوة مع قطر.. هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟

مواضيع ذات صلة

بعد المصالحة الخليجيّة.. لماذا لا تزال الثقة معدومة بين قطر والإمارات؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية والحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية على دولة قطر، وفشل جميع المحاولات الدبلوماسية والسياسية لحل هذه الأزمة، أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح"، قبل عدة أسابيع عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية، بعد جهود كويتية واقليمية. وقبل عدة أيام أعلنت العاصمة القطرية، أن الشيخ "تميم بن حمد" أمير البلاد سوف يشارك في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجية الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي في مدينة العُلا السعودية وهذا الأمر أكد على ذوبان الجليد بين الرياض والدوحة وأن طرفي النزاع وافقا أخيراً على المصالحة وفتح الحدود بين البلدين ورفع الحظر الجوي والبري الذي فرضته السعودية وعدد من الدول العربية على قطر. ولكن رغم تلك المؤشرات الإيجابية، هناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى عدم المبالغة في التفاؤل، وتدفع للنظر إلى التطورات الحالية بقدر أكبر من الحذر. فكما هو معلوم، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها جهود الوساطة في إحداث اختراقات محدودة في جدار الأزمة الصلب. وقد وقع أبرز هذه الاختراقات خلال النصف الأخير من العام الماضي 2019 الذي شهد مؤشرات إيجابية غير مسبوقة حول قرب الوصول إلى تفاهم خليجي، في مقدمتها حضور رئيس الوزراء القطري السابق "عبد الله بن ناصر آل ثاني" اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الطارئ في مكة، في أيار للعام المذكور، لمناقشة المخاوف الأمنية الجماعية لدول الخليج عقب الهجمات على ناقلات النفط وخطوط أنابيب النفط السعودية، في زيارة هي الأولى لمسؤول قطري إلى المملكة منذ بدء الحصار.

وحول هذا السياق، هاجم "حمد العامري" الدبلوماسي البحريني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق، المصالحة الخليجية في يوم انعقادها، وكال الاتهامات لقطر، زاعما أن الدوحة وكل الأراضي القطرية تتبع لمملكة البحرين تاريخيا. وفي مقال له بصحيفة الأيام البحرينية، تحت عنوان: "إللي في الجدر.. يطلعه الملاس"، تساءل "العامري": "ماذا يجري حولنا؟ إلى أين نسير ونمضي؟ أيعقل أن ما نشهده واقع من انهيار للقيم والعادات والأصول الإسلامية العربية الخليجية الأصيلة؟ هل يمكن أن تُباع روابط التاريخ والأخوة والمستقبل الواحد مقابل المصالح الذاتية؟". وهاجم "العامر" الوجود التركي العسكري على الأراضي القطرية قائلا: "كيف ستتم المصالحة في ظل الوجود العسكري التركي وما هو مستقبل قناة الجزيرة التي قامت بأشرس حملة إعلامية ضد السعودية وضد البحرين والإمارات وضد مصر؟".

وعلى الصعيد نفسه، بعثت قطر قبل عدة أيام برسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، حول قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. ونقلت الخارجية القطرية فحوى الرسالة التي وجهتها السفيرة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني"، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، والتي أكدت على أن "دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر بشكل غير قانوني وبدون تصريح يشكل انتهاكاً لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديداً لأمنها". وتابعت أن "وقوع هذا الخرق البحري والخرق الجوي للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٢٠ خلال فترة متقاربة يزيد من حدة التوتر، قائلة إنه: "يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي"وأشارت الرسالة إلى "حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام ٢٠٠١ الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته"، مؤكدة على أن "قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية".

وهنا يرى العديد من المراقبين، أنه منذ أن بدأ الحديث عن تقدم في ملف المصالحة الخليجية، لم توفر البحرين فرصة في التعبير عن عدم ارتياحها من المضي قدماً في هذا المجال، وهو قلق عبّرت عنه عناوين الصحف والمقالات البحرينية المدعومة من قبل الحكومة البحرينية بشكل مباشر، محذرةً من مصالحة لا تضع في الحسبان مصالح المنامة. ويعتقد اولئك المراقبون أن هذه الاراء ليست أراء الشارع البحريني وإنما أراء النظام الحاكم في مملكة البحرين الذي لا يريد تتم المصالحة الخليجية بين دول المنطقة  وفي الحقيقة، إن ما يجري هو سياسة عضّ الأصابع جاءت قبل قمة المصالحة، ولذلك أبعاده التاريخية وسياقات موضوعية لأحداث وقعت خلال السنوات الماضية، ولا يمكن فهم ما يجري الآن من دون الرجوع إلى تلك الأبعاد التاريخية التي تعود إلى العام 1937، عندما قامت قوات قطرية بمهاجمة منطقة "الزبارة" التي كانت تابعة للبحرين، وهي منطقة واقعة في شمال غرب قطر، إضافةً إلى محاولة السيطرة على "فشت الديبل" وجزر "حوار" التي كانت تشكل ثلث مساحة البحرين آنذاك، ما دفع بريطانيا إلى التدخل لحل النزاع وترسيم الحدود بين البلدين.

ولقد قفز الخلاف البحريني القطري إلى الواجهة مجدداً في العام 1986، عندما قامت قطر بعملية إنزال على جزيرة فشت الديبل، محتجزة عمال المنطقة وموظفيها، وكاد الأمر يتحول إلى مواجهة عسكرية، ما دفع السعودية إلى التدخل سريعاً لاحتواء الخلاف بين البلدين، إلا أنه ظل قائماً حتى العام 1990. وخلال انعقاد القمة الخليجية في الدوحة إبان غزو العراق للكويت، ضغطت الدوحة على المجلس الذي ضغط بدوره على المنامة للموافقة على رفع النزاع على الجزر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا. كما أن المنامة تقول إن الدوحة تقدّم دعماً إعلامياً للمعارضة في البحرين، وتفتح لها قنواتها الإعلامية، وتعمل على تشويه سمعتها عبر هذه الوسائل، وتقول أيضاً إنها تقوم "بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية، من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، وإنها تستهدف عوائل محددة وفئة معينة دون الفئات الأخرى، من دون مراعاة القوانين المنظمة لذلك في البحرين".

وعلى نفس هذا المنوال، يقول "جواد عبد الوهاب" الباحث في الشؤون الخليجية، "أن البحرين غير راغبة في التصالح مع قطر"، مرجعاً ذلك إلى "ما أفرزته الأزمة من تعقيدات طوال السنوات الماضية". ويرى أن سلطات البحرين حولت الاختلاف السياسي "إلى حالة عدائية مع قطر، وهو ما يمنع اليوم الرجوع إلى الأوضاع التي كانت عليها الحالة قبل الأزمة". وفي حديثه يعتقد أن "الأزمة بين قطر والبحرين تختلف عن الأزمة بين السعودية وقطر"، موضحاً بقوله: "هناك تجذر للخلافات بين البلدين، خاصة المنامة التي وجهت اتهامات خطيرة لقطر؛ من ضمنها دعم انقلاب كانت المعارضة البحرينية تخطط له، واتهام أحد رموز المعارضة بالتخابر مع قطر وحكمت عليه بالمؤبد". وبالتزامن مع ذلك كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الإمارات أيضا قاومت المصالحة مع قطر واختلفت مع السعودية حول ما إذا كان ينبغي إنهاء المقاطعة، لكن الرياض أرادت إنهاء المقاطعة، وعدم بقاء الأزمة على طاولتها مع قرب دخول إدارة "جو بايدن" البيت الأبيض. وعلى الرغم من المحاولات الإماراتية لعرقلة المصالحة إلا أنها رحبت بها بشكل شبه رسمي، حيث قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، ، إننا "أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية".

وفي الختام يمكن القول إن الحلف البحريني الإماراتي لا يرغب في ردم الهوة مع قطر، رغم أن السعودية صعدت من جهودها في الفترة الأخيرة من خلال تراجعها عن مواقفها السابقة لحل أزمتها المستمرة مع قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالتزامن مع خسارة الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب" في الانتخابات الأخيرة، والذي كان يعرف بمدى تقاربه مع "آل سعود"، وترغب السعودية في إنهاء القطيعة مع الدوحة في محاولة من ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، لكسب ود الإدارة القادمة للرئيس الجديد "جو بايدن" من جهة، وتقديم ذكرى الوداع إلى "ترامب" الذي حول المملكة إلى "بقرة حلوب" لواشنطن في عهده، من جهة أخرى. ولهذا يمكن القول أيضا إن هذه المصالحة الخليجية التي تم التوقيع عليها قبل عدة أيام سوف تظل حبراً على ورق وأن الفشل سوف يكون حليفها في المستقبل القريب.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مصالحة الدوحة خلافات المنامة الرياض بن سلمان تجاوزات انتهاكات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية