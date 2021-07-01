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  الخميس 23 جمادي الاول 1442

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العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

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العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

الخميس 23 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط
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الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

دعوى عراقية ضد أمريكا في محكمة سويدية خاصة

ومنذ شهر، أفادت مصادر طبية عراقية مرة أخرى عن مقتل أطفال عراقيين بسبب استخدام أسلحة محظورة خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد بلادهم.

لكن في الوقت الراهن، فقد أعلن مستشار لجنة العلاقات الخارجية النيابية هاتف الركابي، يوم الثلاثاء، أنه تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة سويدية خاصة تطلب تلقي تعويضات عن الإشعاع النووي الناجم عن الحروب السابقة ضد العراق.

وبحسب التقرير الذي طرحه الركابي في مجلس النواب العراقي، فإن أمريكا استهدفت العراقيين ثلاث مرات في أعوام 1991 و 1999 و 2003. بالإضافة إلى ذلك، هاجم الكيان الإسرائيلي مفاعل تموز العراقي عام 1981 حيث تسببت الهجمات في مقتل مئات الآلاف من العراقيين بسبب التعرض للإشعاع وظهور سرطانات مختلفة وجلطات دماغية، فضلاً عن ولادة أطفال مشوهين، ولا تزال الأرضي العراقية متأثرة بالإشعاع.

ودعا المسؤول العراقي "جميع المنظمات البيئية ومن لديه معلومات حول التلوث الإشعاعي وآثار اليورانيوم المنضب إلى إبلاغ الفريق القانوني".

وأضاف: "في إطار هذه الشكوى ، تم الاتصال بأكاديميين عراقيين يعيشون في فرنسا وكندا والدنمارك وبلجيكا، واعلنوا استعدادهم لتقديم المساعدة في اطار فريق من المحامين في محاولة لإصدار قرار من مجلس الأمن لتعويض العراق عن الخسائر الناجمة عن تدمير المنشآت النووية في البلاد".

وقال الركابي لصحيفة الصباح العراقية، إن المأساة الكبرى هي أن النظام العراقي لم يفعل أي شيء خلال كل هذه السنوات ، ولم يطهر البلاد من التلوث، ولم يطلب من المجتمع الدولي إجبار الولايات المتحدة حلفائها إلى تطهير العراق أو تعويضه.

وثائق على استخدام أمريكا لليورانيوم المنضب

غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق في عام 2003 ، بمزاعم تدمير أسلحة الدمار الشامل، ولكن لم تكن هذه الأسلحة موجودة بالفعل فحسب، بل أظهرت الأبحاث أن الولايات المتحدة وحلفائها استخدموا أسلحة اليورانيوم في الهجوم.

تشير الإحصائيات الصادرة عن المستشفيات العراقية، وخاصة في الفلوجة والبصرة والنجف، إلى ارتفاع معدل المواليد المشوهين طيلة هذه السنين ، كما أن أمراضًا مختلفة مثل سرطان الدم وأنواع السرطان الأخرى تظهر بشكل مقلق عند الرضع في البصرة والفلوجة.

وقال "احمد مخلف حماد" مدير الشؤون الاعلامية في مستشفى الفلوجة مركز محافظة الانبار غربي العراق أنه رغم مرور ستة عشر عاما على الحرب ، يولد أكثر من ألف طفل عراقي كل عام في مدينة الفلوجة مشوهين بسبب استخدام أمريكا لأسلحة محظورة على مستوى العالم.

وأضاف أن "الفسفور الأبيض" والأسلحة الفتاكة الأخرى التي استخدمها الجيش الأمريكي في الحرب ضد العراق ما زالت لها آثار مدمرة على شعبنا.

وذكر حماد أن تشوهات خلقية ووراثية عالية المستوى ظهرت في الفلوجة بعد خمس سنوات من الحرب ، وأن ما لا يقل عن 1000 طفل عراقي يولد مشوهاً كل عام بسبب اليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض أثناء الحرب الهجوم الأمريكي على هذه المدينة في عام 2004 و في عام 2005.

جريمة أمريكا الصامتة في العراق

إلى جانب العراقيين ، نشرت منظمات ومؤسسات دولية مختلفة نتائج أبحاثها حول استخدام الولايات المتحدة للأسلحة المحظورة في العراق في السنوات الأخيرة ، وأيدت استخدام اليورانيوم المنضب في الحرب ضد المدنيين.

وفي هذا السياق، ذكرت مؤسسة "بيس جروب" الهولندية قبل بضع سنوات أن الإشعاع الذي استخدمه الأمريكيون في الأسلحة غير التقليدية في العراق كان أعلى بعدة مرات من الانفجار في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في روسيا.

وبحسب التقرير، فإن نحو 60 في المائة من العائلات في مختلف المدن العراقية تتعرض لواحد من أكثر أنواع ملوثات اليورانيوم والكيماويات شيوعاً، اذ تعتبر هذه القضية التحدي الصحي الأكبر للعراق.

وفي اكتوبر 2016، حصلت ما يسمى بـ "شبكة المعلومات الإقليمية الشاملة" ومقرها نيروبي ، وسط كينيا ، على وثائق جديدة لانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي لم تُنشر من قبل. وكانت هذه الوثائق نتيجة لتقارير وتحليل للعينات تم وضعها في متناول جامعة جورج واشنطن في عام 2003 ، لكن النتائج ظلت سرية.

وتشير هذه الوثائق إلى أن الجيش الأمريكي استخدم طائرات مقاتلة من طراز A-10 ما لا يقل عن 116 مرة لاستهداف أهداف عسكرية سهلة، مثل المقرات والمركبات والشاحنات، بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب. من ناحية أخرى، تحدثت تقارير المنظمات غير الحكومية والطبية المحلية والدولية حول حالات الاصابة بالسرطان في بعض المحافظات العراقية عن استخدام أمريكا للأسلحة المحظورة في الحرب ضد العراق.

تُظهر هذه الوثائق استخدام اليورانيوم المنضب ضد العراقيين أن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية في الحرب، لم توقف هذه العملية ولا تزال تواصلها بأشكال أخرى.

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