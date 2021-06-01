خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس!

الوقت-نشرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ظهر اليوم خبراً قالت فيه أن العديد من مراقبي الحركة الجوية في مدينة نيويورك الأمريكية، قد سمعوا تهديداً مخيفاً، يوم الاثنين الماضي، يتعلق باستشهاد الفريق الإيراني قاسم سليماني، وتصويت الكونغرس على اختيار الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبحسب الشبكة الأمريكية فان التهديد يقول: "نحن نطير بطائرة مدينة إلى مبنى الكابيتول يوم الأربعاء. سننتقم لسليماني".

ويشير التهديد إلى الردّ على اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني، الذي استهدف بغارة أمريكية يوم 3 كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وأفادت الشبكة نقلاً عن مصادر، بأنه تم إطلاع البنتاغون ووكالات أمنية أخرى، يوم الثلاثاء، عن التسجيل الصوتي.

وبحسب الشبكة الأمريكية فإن "من أرسل التسجيل مجهول الهوية. بينما يعتقد مكتب التحقيق الفيدرالي، أن التحذير من وقوع هجوم غير جدي، إلا أنه يجري التحقيق فيه على أنه خرق لترددات الطيران".

وأشار المكتب، إلى أنه "يأخذ جميع التهديدات بالعنف ضد السلامة العامة على محمل الجد".

وذكرت المصادر أنها تعتقد "التهديد يهدف إلى الإيحاء بضرب مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي من المقرر أن يقوم فيه الكونغرس بفرز نتائج المجمع الانتخابي، والتي تصدق على فوز بايدن بـ306 أصوات مقابل 232 لدونالد ترامب".

وأفاد خبراء، بأن اختراق الترددات الجوية يثير القلق، لأنه قد يؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون حول كيفية ومكان طيران الطائرات.