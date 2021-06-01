هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية!

الوقت-هاجمت السفارة الصينية في بغداد، في بيان اها مساء اليوم، نظيرتها الأمريكية متهمة اياها ببث الشائعات ومهاجمة الصين وتشويه سمعتها على نحو تعسفيّ.

وبحسب مصادر عراقية، يأتي هذا البيان ردّاً على بيان سابق للسفارة الأمريكية بشأن السياسة الصينية فيما يتعلق بالشؤون الدينية والقومية، وقالت بكين إن "الاتهامات الأمريكية مرفوضة وإنها محض هراء ومضحكة".

وشدد البيان أن منطقة شينغ يانغ الإيغورية الذاتية الحكم جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن جوهر قضية المنطقة محاولة مجموعة صغيرة من الانفصاليِّين فصلها عن الصين بالعنف.

ومنذ أيام، أعلن وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي، أن العلاقة بين بكين وواشنطن وصلت إلى مفترقٍ جديد، وقد تعود إلى المسار الصحيح في أعقاب فترةٍ صعبةٍ غير مسبوقة، مشيراً إلى أن السياسات الأمريكية تجاه الصين أضرّت بمصالح البلدين في الآونة الأخيرة، وجلبت الكثير من المخاطر للعالم.

وأوضح وانغ يي، أن ثمّة فرصة الآن لفتح نافذةٍ جديدةٍ من العلاقات بين الجانبين عبر بدء جولةٍ جديدةٍ من الحوار.

والشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الصينية القائم بأعمال المبعوث في السفارة الأمريكية للتعبير عن "الاحتجاج الشديد والإدانة القوية"، لفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين على خلفية ملف هونغ كونغ.