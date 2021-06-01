مصادر أمريكية: فوز أوسوف سيمنح بايدن السيطرة على الشيوخ!

الوقت-أكد جون أوسوف، عضو في الحزب الديموقراطي في بيان له مساء اليوم الأربعاء، على أنه فاز بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، مشدداً على أن فوزه سيمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

وقال البيان: "جورجيا، شكراً جزيلا على الثقة التي أوليتها لي. يشرفني دعمكم وتقديركم وثقتكم وأتطلع لخدمتكم".

ولم تعلن وسائل الإعلام الأمريكية نتائج الاقتراع بعد، كما لم يقر خصم أوسوف الجمهوري ديفيد بيردو بهزيمته.

وكانت وكالة "أسوشيتيد برس" قد أفادت، في وقت سابق، بفوز الديموقراطي رافايل وارنوك بأحد مقعدي ولاية جورجيا في انتخابات مجلس الشيوخ.

وإذا فاز الديموقراطيان الاثنان، سيكون مجلس الشيوخ مقسماً بواقع 50 عضواً لكل حزب، لكن نائبة الرئيس الأمريكي في الإدارة الجديدة كامالا هاريس، يمكن أن ترجّح الكفّة لصالح الديموقراطيين.