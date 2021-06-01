قائد حرس الثورة في إيران: على ترامب أن لا يخطئ في حساباته!

الوقت-أكد اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة في إيران في تصريح له ظهر اليوم الأربعاء على أنه " يجب على العدو ألا يخطئ في حساباته، فقد رفعنا مستوى إجراءاتنا التكتيكية".

وتابع قائد حرس الثورة في إيران أنه "عازمون بقوة على حفظ أمن الخليج". مؤكداً أن القوى البحرية التابعة لحرس الثورة "مستمرة في زيادة دائرة سيادتها ورصدها وقوتها وتتطلع إلى الأفق البعيد".

تصريحات سلامي تأتي في سياق ما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في وقت سابق عن نشر قاذفتين من نوع "B-52H" في قواعدها بالشرق الأوسط، محذرةً من "الاستخفاف بقدرات الولايات المتحدة" العسكرية".

وأطلق الجيش الإيراني أمس الثلاثاء مناورات ضخمة للطائرات المسيّرة، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. وانطلقت أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة في محافظة سمنان ومناطق مختلفة من المناطق الحدودية.

وكانت إيران قد حذّرت مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، عبر بعثتها في الأمم المتحدة من مغامرة عسكرية أميركية في منطقة الخليج.

وشدد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن "بعض التحركات المشبوهة والممارسات الأميركية الخبيثة في المنطقة، ومسؤولية تداعيات أي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن".

وكشف ظريف، عن وجود معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى "مؤامرة أميركية لاصطناع ذريعة للحرب ضد طهران".