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  الأربعاء 22 جمادي الاول 1442

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في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟ بالتزامن مع الذكرى الأولى للعملية الإجراميّة التي قامت بها الولايات المتحدة بحق قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد

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الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

أخبار

قائد حرس الثورة في إيران: على ترامب أن لا يخطئ في حساباته!

قائد حرس الثورة في إيران: على ترامب أن لا يخطئ في حساباته!

الوقت-أكد اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة في إيران في تصريح له ظهر اليوم

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المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية الوقت- شهدت المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني، في اليوم الثاني، تدمير اهداف برية وجوية عبر اطلاق صاروخ "آذرخش".

رجال الأعمال والتجار "الإسرائيليون" يتظاهرون ضد الاغلاق في تل أبيب الوقت- تظاهر المئات من رجال الأعمال والتجار "الإسرائيليين" مساء الثلاثاء، في تل أبيب، احتجاجا على إغلاق المحلات التجارية.

سعيد خطيب زادة: سلوك الحكومة الكورية تجاه توقيف سفينتها مرفوض الوقت- اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، سلوك الحكومة الكورية تجاه توقيف سفينتها سلوكاً مرفوضاً.

وزير الطاقة الايراني: مستحقات تصدير الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين الوقت- أعلن وزير الطاقة الايراني أن المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين من التصدير.

العميد قاآني: الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله وكذلك في المجالات العسكرية الوقت- قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني ان الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله كما كان بطلا في المجالات العسكرية .

تقرير لجنة التحقيق في العراق يكشف خيوط جريمة استشهاد قادة النصر في الوقت- كشفت مصادر خبرية عن تقرير اصدرته لجنة التحقيق في اغتيال الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في العراق تقريرا يكشف عن ادلة ملموسة بشأن عملية الاغتيال.

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية! الوقت-قالت وزارة الطاقة الروسيّة، في بيان لها اليوم الثلاثاء،

علي أكبر صالحي: إنتاجنا حالياً من 17 إلى 20 غراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة الوقت-أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، في تصريح للص

الخارجية الروسية: امريكا السبب في رفع طهران نسبة التخصيب! الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه وعلى الرغم من أن بدء

الإذاعة الاسرائيلية: المغرب و"إسرائيل" يشكلان منتدى للصداقة الوقت-قالت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة

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أخبار

قائد حرس الثورة في إيران: على ترامب أن لا يخطئ في حساباته!

الأربعاء 22 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
قائد حرس الثورة في إيران: على ترامب أن لا يخطئ في حساباته!

اللواء سلامي: على العدو ألا يخطئ في حساباته

الوقت-أكد اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة في إيران في تصريح له ظهر اليوم

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الوقت-أكد اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة في إيران في تصريح له ظهر اليوم الأربعاء على أنه " يجب على العدو ألا يخطئ في حساباته، فقد رفعنا مستوى إجراءاتنا التكتيكية".

وتابع قائد حرس الثورة في إيران أنه "عازمون بقوة على حفظ أمن الخليج". مؤكداً أن القوى البحرية التابعة لحرس الثورة "مستمرة في زيادة دائرة سيادتها ورصدها وقوتها وتتطلع إلى الأفق البعيد".

تصريحات سلامي تأتي في سياق ما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، في وقت سابق عن نشر قاذفتين من نوع "B-52H" في قواعدها بالشرق الأوسط، محذرةً من "الاستخفاف بقدرات الولايات المتحدة" العسكرية".

وأطلق الجيش الإيراني أمس الثلاثاء مناورات ضخمة للطائرات المسيّرة، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. وانطلقت أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة في محافظة سمنان ومناطق مختلفة من المناطق الحدودية.

وكانت إيران قد حذّرت مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، عبر بعثتها في الأمم المتحدة من مغامرة عسكرية أميركية في منطقة الخليج.

وشدد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن "بعض التحركات المشبوهة والممارسات الأميركية الخبيثة في المنطقة، ومسؤولية تداعيات أي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن".

وكشف ظريف، عن وجود معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى "مؤامرة أميركية لاصطناع ذريعة للحرب ضد طهران".

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