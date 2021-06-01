العمليات المشتركة: الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً

الوقت- اعلنت قيادة العمليات المشتركة أن الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً، فيما اشارت الى ان الاحتفاء بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش سيشهد حضوراً رفيع المستوى.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، بمناسبة الذكرى الــ 100 لتأسيس الجيش العراقي إنه" بعد تأسيس فوج موسى الكاظم (ع) في منطقة الكرنتينة بدأت عمليات بناء الجيش العراقي من خلال تأسيس القوة الجوية العراقية 1927 وإرسال أول دفعة طيارين الى بريطانيا وعودتهم للعراق عام 1932، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تشكيل قيادة القوة الجوية والصنوف الاخرى؛ من سلاح الدروع والمدفعية والبحرية والصنوف الساندة للجيش العراقي الذي شارك في عدة حروب مهمة سواء في الملكية أو الجمهورية العراقية."

وبشأن الاستعراض العسكري بمناسبة عيد الجيش، اوضح الخفاجي أنه"سيقام استعراض عسكري في ساحة الاحتفالات ببغداد"، مشيراً الى أن "الاحتفال سيشهد حضوراً رفيع المستوى يرأسه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

واضاف المتحدث باسم العمليات المشتركة انه" بهذه المناسبة ستكون هناك ترفيعات لصنوف الجيش ، مبينا ان"الاحتفال سيراعى فيه التباعد وارتداء الكمامات وغير ذلك من الإجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا".