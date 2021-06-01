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  الأربعاء 22 جمادي الاول 1442

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أخبار

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية

الأربعاء 22 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية
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الوقت- شهدت المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني، في اليوم الثاني، تدمير اهداف برية وجوية عبر اطلاق صاروخ "آذرخش".

وفي اليوم الثاني من المناورة القتالية الكبرى للطائرات المسيرة للجيش الإيراني، وتنفيذا للمراحل العملانية لهذه المناورة، نفذت طائرة كرار الاعتراضية التابعة لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، بنجاح عمليات اعتراض جوي وتدمير أهداف معادية.

وأطلقت طائرة كرار المسيرة صاروخ "آذرخش" جو – جو لتصيب بنجاح هدف جوي على علو شاهق.

ومن العمليات التي نفذتها طائرة كرار المسيرة اطلاق النار باستخدام الرشاش لتدمير الأهداف الجوية المعادية، كما ساهمت هذه الطائرة المزودة بقنابل MK-82 زنة 500 باوند، بتدمير أهداف ارضية كتحصينات ومواقع العدو .

وقال مساعد أركان الجيش لشؤون العمليات والمتحدث باسم المناورات الادميرال محمود موسوي، أن مراقبة ورصد حدود البلاد والتي هي من مهام الجيش الإيراني، تتم اليوم بدقة تامة باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة والمجهزة بمجموعة متنوعة من كاميرات المراقبة وأنظمة الاستطلاع وجمع البيانات الإلكترونية.

واشار موسوي، الى نجاح عدد من طائرات الجيش المسيرة في تنفيذ عمليات استطلاع لأهداف ثابتة ومتحركة على طول الحدود البرية في هذه المناورات.

وأكد أن الجيش الإيراني قادر اليوم على الرد على أي عدوان باستخدام مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة القتالية بعيدة المدى وضرب الأهداف على مسافة الفي كيلومتر.

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المناورات الكبرى تدمير أهداف برية وجوية الطائرات المسيرة

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