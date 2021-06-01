بعد المصالحة الخليجيّة.. لماذا لا تزال الثقة معدومة بين قطر والإمارات؟

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  الأربعاء 22 جمادي الاول 1442

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تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب الوقت - نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة في لبنان، قولها، هناك حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة للرئيس المكلف بعقد لقاء بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للوصول الى تفاهمات مشتركة تُعجّل في تشكيل الحكومة

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الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

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العمليات المشتركة: الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً

الوقت- اعلنت قيادة العمليات المشتركة أن الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً، فيما اشارت الى ان الاحتفاء بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش سيشهد حضوراً رفيع المستوى.

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية الوقت- شهدت المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني، في اليوم الثاني، تدمير اهداف برية وجوية عبر اطلاق صاروخ "آذرخش".

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سعيد خطيب زادة: سلوك الحكومة الكورية تجاه توقيف سفينتها مرفوض الوقت- اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، سلوك الحكومة الكورية تجاه توقيف سفينتها سلوكاً مرفوضاً.

وزير الطاقة الايراني: مستحقات تصدير الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين الوقت- أعلن وزير الطاقة الايراني أن المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين من التصدير.

العميد قاآني: الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله وكذلك في المجالات العسكرية الوقت- قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني ان الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله كما كان بطلا في المجالات العسكرية .

تقرير لجنة التحقيق في العراق يكشف خيوط جريمة استشهاد قادة النصر في الوقت- كشفت مصادر خبرية عن تقرير اصدرته لجنة التحقيق في اغتيال الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في العراق تقريرا يكشف عن ادلة ملموسة بشأن عملية الاغتيال.

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية! الوقت-قالت وزارة الطاقة الروسيّة، في بيان لها اليوم الثلاثاء،

علي أكبر صالحي: إنتاجنا حالياً من 17 إلى 20 غراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة الوقت-أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، في تصريح للص

الخارجية الروسية: امريكا السبب في رفع طهران نسبة التخصيب! الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه وعلى الرغم من أن بدء

الإذاعة الاسرائيلية: المغرب و"إسرائيل" يشكلان منتدى للصداقة الوقت-قالت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة

موريتانيا: التطبيع جرم! الوقت-طالب برلمانيون موريتانيون، مساء اليوم في بيان مشترك لممثلي 3 أحزاب سياسية

وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة الوقت-بارك محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له مساء اليوم على تويتر

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أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تبدأ اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة لقوات الجيش في محافظة سمنان شرق طهران.

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بعد المصالحة الخليجيّة.. لماذا لا تزال الثقة معدومة بين قطر والإمارات؟

الأربعاء 22 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
بعد المصالحة الخليجيّة.. لماذا لا تزال الثقة معدومة بين قطر والإمارات؟

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هل تبعد المصالحة الخليجية قطر من محور الإخوان؟

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الوقت- تدرك الدول الخليجيّة جيداً أنّ عودة المياه إلى مجاريها بشكل إعلاميّ مع النظام الإخوانيّ في قطر وإعادة الدوحة إلى الحضن الخليجيّ لا يعني أنّ المشكلات العميقة بين الدول الخليجيّة قد انتهت إلى غير رجعة، وبالتحديد بين قطر والإمارات المتناقضتين فكريّاً وسياسيّاً، وإنّ الادعاءات الواهية بأنّ صفحة الخلافات قد طويت لا تعدو عن كونها "دعاية إعلاميّة مضللة"، فأيّ خلافات تلك التي تنتهي بمجرد لقاء أو تصريح أو إعلان عودة للعلاقات بعد مقاطعة دامت لسنوات!

منذ أن صرحت الإمارات على لسان أستاذ العلوم السياسيّة الإمارتيّ، عبد الخالق عبد الله، وهو أكاديميّ معروف بقربه من ديوان محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعليّ، بأنّ قطار المصالحة الخليجيّة لن يتحرك مليمتراً واحداً دون علم وموافقة ومباركة الإمارات المسبقة، بعد أيام من إعلان دولة الكويت عن وجود تفاهمات لإنهاء الأزمة الخليجية، أو ما يعرف بـ "مقاطعة قطر" أو "الحصار الرباعيّ" على الدوحة، كان واضحاً عدم الرضا الإماراتيّ عن فصول تلك المصالحة، ولم يصدر عنها أيّ تصريح رسميّ حول هذا الموضوع.

وفي ذلك التوقيت، أثارت أبو ظبي ضجة كبيرة في الأوساط السياسيّة الخليجيّة حيث أوصلت رسالة "شبه رسميّة" إلى الدول الخليجيّة وعلى وجه الخصوص السعوديّة، بأنّ الدور الإماراتيّ حاسم في نجاح تلك القضيّة الشائكة والمعقدة، والتي لا يمكن أن تنتهي بمجرد "إعلان المصالحة".

والدليل على ذلك، ما أشارت إليه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسيّة، حول أنّ انعدام الثقة بين الدول الخليجيّة ما يزال قائماً، خاصة وأنّ جذور التوتر لم يتم التطرق إليها، على الرغم من تأكيد البيان الختاميّ لقمة العلا السعودية، على عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة واحترام ما أسموها "مبادئ حسن الجوار".

ومن المثير للاهتمام أنّ "المصالحة الخليجيّة" أخذت بعداً إعلاميّاً أكثر من كونه سياسيّاً، فما حصل بين تلك الدول هو تخفيف لحدة التوتر ليس أكثر، ولا يعدو عن كونه "مصالحة إقليميّة" واسعة النطاق، فيما تشكك تحليلات سياسيّة في أن تشهد المنطقة تكثيفاً مفاجئاً للتعاون بين الدول الخليجيّة التي فشلت حتى في جعل قدراتها العسكريّة متوافقة منذ 40 عاماً، والتي لها مصالح وسياسات متباينة تجاه القوى الخارجيّة.

وفي الوقت الذي كثرت فيه التساؤلات حول العلاقة بين قطر والإمارات تحديداً، تتساءل الصحيفة عما إذا كان الإماراتيون سيعيدون فتح مجالهم الجويّ أمام الطائرات القطريّة، حيث إنّ انعدام الثقة لن يتختفي فجأة بين الدوحة من جهة، وأبوظبي والقاهرة ذات التوجه المشترك من جهة أخرى، خاصة عقب سنوات من الحرب الإعلاميّة الضروس بين الجبهتين والعداء الكبير والمكثف بينهما.

ومن الجدير بالذكر أنّ الإمارات لم تستطع هذه المرة تعطيل اتفاق المصالحة كما فعلت سابقاً، بسبب إصرار إدارة ترامب منذ أشهر على إعادة المياه إلى مجاريها مع قطر لزيادة الضغط على الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وأفشلت أبو ظبي وقتها المساعي الأمريكيّة بعد سلسلة من المناقشات بين كبار قادة قطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي شكلت فيه الإمارات "حجر الزاوية" في إشعال فتيل الأزمة بين الدول الخليجيّة وتصعيدها، سعت لإفشال جهود التوصل إلى حل الأزمة الخليجية، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بسبب اتهامات بدعمها للإرهاب بالإضافة إلى علاقتها مع طهران.

علاوة على ذلك، إنّ ما كشفته الصحيفة الفرنسية حول ضغوط صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر أو مايعرف بـ "مهندس اتفاق المصالحة"، بقوة من أجل أن تحذو القاهرة وأبو ظبي والمنامة حذو الرياض، وفي ختام قمة العلا، أعلن وزير الخارجية السعوديّ فيصل بن فرحان آل سعود، موافقة الإمارات والبحرين ومصر على “إعادة الاتصال الكامل” مع قطر.

يشار إلى أنّ ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، سعى بقوة لإنهاء الحصار الذي فرضته بلاده مع الإمارات ومصر والبحرين على قطر الغنية بالغاز منذ يونيو/ حزيران 2017، في محاولة لضرب عصفورين بحجر واحد، وذلك من خلال كسب ود الإدارة القادمة للرئيس الجديد جو بايدن من جهة لتصمت عن فضائحه وجرائمه ذات البعد الدوليّ، وتقديم ذكرى الوداع إلى صديقه المفضل دونالد ترامب الذي حول المملكة إلى "بقرة حلوب" في عهده، من جهة ثانية، وتؤكّد “لوفيغارو” أنّ الاختراق الدبلوماسيّ الذي تحقق في القمة الخليجيّة بمدينة العلا السعودية، من المحتمل أن يكون النجاح الدبلوماسيّ الأخير لإدارة ترامب، بعد اتفاقيات التطبيع لكل من الإمارات والبحرين والمغرب مع العدو الصهيونيّ الغاصب.

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الولايات المتحدة جو بايدن دونالد ترامب قطر محمد بن سلمان مصر الإمارات

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