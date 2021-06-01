رجال الأعمال والتجار "الإسرائيليون" يتظاهرون ضد الاغلاق في تل أبيب

الوقت- تظاهر المئات من رجال الأعمال والتجار "الإسرائيليين" مساء الثلاثاء، في تل أبيب، احتجاجا على إغلاق المحلات التجارية.

وأغلق المتظاهرون، الذين جاؤوا أيضا من خارج تل أبيب طريق يافا لفترة طويلة وألقوا أكياسا من المنسوجات، من بينها ملابس ولفائف من القماش على الطريق المغلق، والتي لم يتمكنوا من بيعها بسبب إغلاق المحلات.

وقال بعض المتظاهرين أنهم لن يصوتوا لصالح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو في أي انتخابات قادمة.

ومن بين المشاركين في المظاهرة عضو الكنيست عوديد فورير، ورئيس لاهاف المحامي روي كوهين.

وقال كوهين، إن أصحاب محال الشوارع تضرروا أكثر من الجميع بسبب القرارات السياسية للحكومة في إدارة أزمة كورونا وهؤلاء الناس ومن أمثالهم حاليا لا أمل لهم، ولا حوار معهم، وكأنهم غير موجودين، فنحن نشعر بالفوضى.