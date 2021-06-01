العميد قاآني: الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله وكذلك في المجالات العسكرية

الوقت- قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني ان الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله كما كان بطلا في المجالات العسكرية .

وفي كلمته بكرمان في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد سليماني اعتبر العميد قاآني ان الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله كما كان بطلا في المجالات العسكرية مضيفا القول ، لا يجب أن يقتصر تعريفنا للشهيد سليماني على أبعاده العسكرية

واشار الى الى ان تلبية الشعب العراقي لفتوى المرجعية في صد خطر الإرهابيين هو من خير مصاديق ثقافة المقاومة لدى شعوبنا الإسلامية وقال العميد قاآني: إن الذين يقفون أمام جبهة المقاومة لا يعرفون قيمة المقاومة لدى المسلمين ، ان الشهيد قاسم سليماني رفع راية المقاومة والصمود على ضوء تعاليم القرآن الكريم .

وتابع قائلا : بعد أن تلقت أميركا الهزائم المتتالية في افغانستان والعراق قامت بتجييش الجماعات الإرهابية بدعم من السعودية لتدمير المنطقة .