الخارجية الروسية: امريكا السبب في رفع طهران نسبة التخصيب!

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  الأربعاء 22 جمادي الاول 1442

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في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟ بالتزامن مع الذكرى الأولى للعملية الإجراميّة التي قامت بها الولايات المتحدة بحق قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

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روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

الوقت-قالت وزارة الطاقة الروسيّة، في بيان لها اليوم الثلاثاء،

علي أكبر صالحي: إنتاجنا حالياً من 17 إلى 20 غراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة الوقت-أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، في تصريح للص

الخارجية الروسية: امريكا السبب في رفع طهران نسبة التخصيب! الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه وعلى الرغم من أن بدء

الإذاعة الاسرائيلية: المغرب و"إسرائيل" يشكلان منتدى للصداقة الوقت-قالت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة

موريتانيا: التطبيع جرم! الوقت-طالب برلمانيون موريتانيون، مساء اليوم في بيان مشترك لممثلي 3 أحزاب سياسية

وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة الوقت-بارك محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له مساء اليوم على تويتر

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مطار عدن الوقت- توفي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني بمطار عدن متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار اثناء مراسم استقبال الحكومة المدعومة من السعودية الأسبوع الماضي.

أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تبدأ اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة لقوات الجيش في محافظة سمنان شرق طهران.

اعتقالات ومواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في نابلس وطولكرم الوقت- اندلعت فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وبيت لحم، فيما اعتقلت آخرين في طولكرم.

وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم الوقت- اكد وزير الامن الايراني محمود علوي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها التنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم لدمه انتقاما قاسيا.

من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة .. وزير الحرب الاسرائيلي يرسل تهديداً مبطناً لإيران الوقت- في اطار المساعي التي يبذلها الكيان الصهيوني من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة نتيجة تهديد حزب الله والفلسطينيين، قال وزير الحرب الصهیونی، بيني غانتس، امس الاثنين، قد تقع "أحداث" على الجبهة الإيرانية.

القوات الامنية تصد تعرضا مسلحا على احد ابراج المراقبة في الطارمية الوقت- افاد مصدر امني عراقي أمس الاثنين، بأن قوة امنية صدت تعرضا ارهابيا على احد ابراج المراقبة في منطقة الطارمية .

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الحكومة الفنزويلية: الشهيد سليماني سيبقى حياً في ضمير جميع الاحرار الوقت-نشرت الحكومة الفنزويلية، مساء اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم

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أخبار

الخارجية الروسية: امريكا السبب في رفع طهران نسبة التخصيب!

الأربعاء 22 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الروسية: امريكا السبب في رفع طهران نسبة التخصيب!

موسكو: إيران رفعت نسبة التخصيب بسبب العقوبات الأميركية

الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه وعلى الرغم من أن بدء

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الوقت-قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه وعلى الرغم من أن بدء تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% يعدُّ "انحرافاً عن الاتفاق النووي"، إلا أن سببه في المقابل هو "العقوبات الأميركية".

وتابع البيان أنه "ما من علاقة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، بالامتثال لاتفاقية الحد من انتشار الأسلحة" كما تشير بعض الدول المعارضة لهذه النسبة من التخصيب.

وأشارت الخارجية إلى أن "إعادة موقع فوردو الإيراني إلى كنف الاتفاق النووي، سيتطلب جهوداً إضافية وأثماناً"، لافتةً إلى ضرورة أن تكون طهران "جاهزة للتجاوب بمجرد أن تتخلى واشنطن عن جهودها لتقويض الاتفاق النووي".

في سياق آخر، شدد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، على أن برنامج إيران النووي "شفافٌ بامتياز"، داعياً إلى "عدم تضخيم بدء إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%"، والتركيز على استئناف تنفيذ كامل الاتفاق النووي.

أما المفوضية الأوروبية، فأعربت عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة، مشيرة إلى أن هذا العمل "ينتهك التزامات إيران النووية، وسيكون له تداعيات خطيرة".

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إيران روسيا الاتفاق النووي الإيراني تخصيب اليورانيوم الاتحاد الأوروبي

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