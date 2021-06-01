الإذاعة الاسرائيلية: المغرب و"إسرائيل" يشكلان منتدى للصداقة

الوقت-قالت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة "منتدى صداقة "إسرائيل" المغرب" لتنشيط التعاون.

وقالت الاذاعة إنه "ولأول مرة منذ تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية و"إسرائيل"، تمّ تشكيل "منتدى صداقة "إسرائيل" المغرب" برئاسة سام بن شطريت، رئيس الفيدرالية العالمية ليهود ‎المغرب.

وقال بن شطريت أنه "أوعز إلى رؤساء فروع الفيدرالية في العالم بإقامة منتديات مماثلة في أنحاء العالم".

ويضم المنتدى، بحسب الإعلام الإسرائيلي، شخصيات عامة وضباط شرطة متقاعدين وقضائيين ورجال وسيدات أعمال ورؤساء بلديات سابقين وغيرهم، ومن بين أهدافه تنشيط التعاون بين "إسرائيل" والمملكة في مختلف المجالات وخاصة السياحة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية "سيبادر المنتدى إلى تقديم الخدمات والمساعدات لسياح مغاربة يزورون "إسرائيل".

يذكر أن المغرب يعتبر البلد العربي الـ4 الذي يعلن التطبيع مع "إسرائيل"، ففي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض على اتفاق التطبيع مع تل أبيب في واشنطن، قبل أن ينضم السودان لاحقاً.