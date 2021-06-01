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  الأربعاء 22 جمادي الاول 1442

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في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟ بالتزامن مع الذكرى الأولى للعملية الإجراميّة التي قامت بها الولايات المتحدة بحق قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

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بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

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وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة

وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة

الوقت-بارك محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له مساء اليوم على تويتر

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مطار عدن الوقت- توفي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني بمطار عدن متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار اثناء مراسم استقبال الحكومة المدعومة من السعودية الأسبوع الماضي.

أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تبدأ اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة لقوات الجيش في محافظة سمنان شرق طهران.

اعتقالات ومواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في نابلس وطولكرم الوقت- اندلعت فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وبيت لحم، فيما اعتقلت آخرين في طولكرم.

وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم الوقت- اكد وزير الامن الايراني محمود علوي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها التنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم لدمه انتقاما قاسيا.

من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة .. وزير الحرب الاسرائيلي يرسل تهديداً مبطناً لإيران الوقت- في اطار المساعي التي يبذلها الكيان الصهيوني من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة نتيجة تهديد حزب الله والفلسطينيين، قال وزير الحرب الصهیونی، بيني غانتس، امس الاثنين، قد تقع "أحداث" على الجبهة الإيرانية.

القوات الامنية تصد تعرضا مسلحا على احد ابراج المراقبة في الطارمية الوقت- افاد مصدر امني عراقي أمس الاثنين، بأن قوة امنية صدت تعرضا ارهابيا على احد ابراج المراقبة في منطقة الطارمية .

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الرئيس الفنزويلي: ترامب يمنعنا من شراء لقاح كورونا الوقت-كشف نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، مساء اليوم في دردشة له مع الصحفيين إ

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أخبار

وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة

الأربعاء 22 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة

وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة

الوقت-بارك محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له مساء اليوم على تويتر

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الوقت-بارك محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له مساء اليوم على تويتر، نجاح صمود ومقاومة قطر أمام الضغوط والابتزاز.

وقال ظريف "نقول لباقي جيراننا العرب: إيران ليست عدوة ولا تشكّل تهديداً. كفى لصب اللوم على عاتق الآخرين- خاصة وإن ولي نعمتكم "الخارج عن القانون والمستهتر" سيخرج من السلطة".

وأضاف ظريف "حان الوقت لتقبلوا بمقترحنا من أجل منطقة قوية".

كلام وزير الخارجية الإيراني جاء عقب أعمال القمة الخليجية التي انطلقت اليوم في مدينة العلا السعودية، حيث وقّع المشاركون فيها على "بيان العلا" الذي يتضمن اتفاق المصالحة بين قطر والدول الخليجية.

وخلال القمة، دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "المجتمع الدولي إلى وقف برامج الصواريخ البالستية المهددة للسلم بالمنطقة".

وأكّد ابن سلمان ضرورة البناء على العوامل المشتركة بين دول مجلس التعاون، مهاجماً البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

سبق ذلك إعلان الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر  اعتباراً من أمس الإثنين.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وبرياً وجوياً منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف إلى تقويض سيادتها.

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محمد جواد ظريف ايران قطر السعودية القمة الخليجية في الدوحة

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