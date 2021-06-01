وزير الخارجية الإيراني: مبروك للدوحة النصر.. ونقول لجيراننا طهران ليست عدوة

الوقت-بارك محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له مساء اليوم على تويتر، نجاح صمود ومقاومة قطر أمام الضغوط والابتزاز.

وقال ظريف "نقول لباقي جيراننا العرب: إيران ليست عدوة ولا تشكّل تهديداً. كفى لصب اللوم على عاتق الآخرين- خاصة وإن ولي نعمتكم "الخارج عن القانون والمستهتر" سيخرج من السلطة".

وأضاف ظريف "حان الوقت لتقبلوا بمقترحنا من أجل منطقة قوية".

كلام وزير الخارجية الإيراني جاء عقب أعمال القمة الخليجية التي انطلقت اليوم في مدينة العلا السعودية، حيث وقّع المشاركون فيها على "بيان العلا" الذي يتضمن اتفاق المصالحة بين قطر والدول الخليجية.

وخلال القمة، دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "المجتمع الدولي إلى وقف برامج الصواريخ البالستية المهددة للسلم بالمنطقة".

وأكّد ابن سلمان ضرورة البناء على العوامل المشتركة بين دول مجلس التعاون، مهاجماً البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

سبق ذلك إعلان الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتباراً من أمس الإثنين.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وبرياً وجوياً منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف إلى تقويض سيادتها.