اعتقالات ومواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في نابلس وطولكرم

الوقت- اندلعت فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وبيت لحم، فيما اعتقلت آخرين في طولكرم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي لنابلس، واعتقلت الشاب ياسر المدموج من منزله بشارع بيكر، واقتادته إلى مكان عمله بشركة ميلينيوم تكنولوجي في شارع سفيان وسط المدينة.

ودارت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في شارع بيكر وشارع سفيان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت بكثافة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مقر شركة ميلينيوم خلال أسبوعين، إذ تم بالمرة الأولى اعتقال صاحبها واقتياده إلى مقر الشركة فجرا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من طولكرم أحدهما أسير محرر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد اسماعيل أبو ليفة (46 عامًا) من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر رائد محمد قوزح (50 عامًا) من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم، واقتحمت منازل وفتشتها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم ونفذت عمليات دهم وتفتيش في جبل الموالح، وجبل هندازة، ومناطق: رخمة، ورفيديا، وبيت تعمر شرقا، حيث داهمت منزلي الشقيقين محمد احمد رزق ومؤيد وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر أن موجهات اندلعت في جبل الموالح مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات.

يذكر أن مستوطنين أغلقوا مساء أمس وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، ورفعوا الإعلام الإسرائيلية.