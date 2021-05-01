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  الثلاثاء 21 جمادي الاول 1442

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أخبار

وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم

وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم

الوقت- اكد وزير الامن الايراني محمود علوي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها التنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم لدمه انتقاما قاسيا.

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أخبار

وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم

الثلاثاء 21 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم
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الوقت- اكد وزير الامن الايراني محمود علوي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها التنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم لدمه انتقاما قاسيا.

وقال علوي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء خلال زيارته لقبور الشهداء ومثوى الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتنازل عن دم الشهيد قاسم سليماني وبطبيعة الحال تم توجيه صفعة صغيرة للاعداء في "عين الاسد" الا ان الصفعة الرئيسية والانتقام القاسي باقيان.

واضاف: ان كيفية الانتقام متعلقة بارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ستنتقم من العدو انتقاما قاسيا ولن تدع هذه الجريمة تمر بلا رد.

واكد وزير الامن ان دم الشهيد الحاج قاسم سليماني لن يذهب هدرا واضاف: ان فقدان شخصية كالشهيد سليماني لا يمكن التعويض عنه والاعداء يعلمون اي جريمة كبرى قد ارتكبوا ونحن لنا رسالة تجاه دم هذا الشهيد ورفاقه وهي رسالة متعددة الاوجه احدها الجانب القانوني.

وتابع علوي: ان جميع وثائق ارهاب الدولة وانتهاك السيادة الوطنية لدولة اخرى (العراق) متوفرة وقد تم جمع اكثر من الف صحفة من العمل القانوني في هذا المجال.

واوضح بان وزارة الامن وبالتعاون مع سائر الاجهزة قد قامت بتنظيم واعداد ملف لتقديمه في المحافل القانونية والدولية ونامل بايصال صوت مظلومية هذا الشهيد الى اسماع العالم واضاف: انه فضلا عن الجانب القانوني مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها التنازل عن دم الحاج قاسم خاصة ان العدو اعلن مسؤوليته بكل وقاحة عن هذا العمل الارهابي وناور حوله بصورة ما.

واعتبر ان من اللافت انهم يرتكبون عمليتهم الارهابية وينتهكون سيادة دولة ما ويسحقون حقوق الانسان التي يتشدقون بها ومن ثم يفتخرون بذلك.

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حقوق الانسان وزير الامن محمود علوي الشهيد سليماني

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