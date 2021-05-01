من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة .. وزير الحرب الاسرائيلي يرسل تهديداً مبطناً لإيران

الوقت- في اطار المساعي التي يبذلها الكيان الصهيوني من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة نتيجة تهديد حزب الله والفلسطينيين، قال وزير الحرب الصهیونی، بيني غانتس، امس الاثنين، قد تقع "أحداث" على الجبهة الإيرانية.

وفي مقابلة إعلامية، رد غانتس على سؤال حول احتمال اتخاذ إيران بعض الإجراءات، قائلا إن هناك "حوادث محتملة" قد تحدث على الجبهة الإيرانية. وأضاف غانتس: "لا أعرف ما إذا كان الوضع سيتوتر أم لا؟ ويجب أن أضيف أن الجيش وبقية قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب، وهي على دراية جيدة بما يحدث على هذه الجبهة".

ورفض غانتس الإشارة إلى تفاصيل الأحداث التي أكد احتمال وقوعها، ووصف الأوضاع الراهنة بـ"الحساسة"، بسبب التغيير في الإدارة الأميركية.

جاءت تصريحات وزير الحرب الصهيوني، بعد أن قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، السبت، إن الجيش الإسرائيلي ناقش خططًا لهجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها، ويدرس سيناريوهات مختلفة في هذا الخصوص، حسب تعبيره.