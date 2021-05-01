الشعب الفلسطيني ملّ الانقسام والشتت.. هل تحمل مبادرة حماس حلاً؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 21 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟ بالتزامن مع الذكرى الأولى للعملية الإجراميّة التي قامت بها الولايات المتحدة بحق قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع نائب رئيس الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

أخبار

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مطار عدن

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مطار عدن

الوقت- توفي مساء أمس الاثنين مسؤول أمني بمطار عدن متأثرا بجراحه إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار اثناء مراسم استقبال الحكومة المدعومة من السعودية الأسبوع الماضي.

أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تبدأ اليوم الوقت- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة لقوات الجيش في محافظة سمنان شرق طهران.

اعتقالات ومواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في نابلس وطولكرم الوقت- اندلعت فجر اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وبيت لحم، فيما اعتقلت آخرين في طولكرم.

وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم الوقت- اكد وزير الامن الايراني محمود علوي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها التنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم لدمه انتقاما قاسيا.

من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة .. وزير الحرب الاسرائيلي يرسل تهديداً مبطناً لإيران الوقت- في اطار المساعي التي يبذلها الكيان الصهيوني من أجل رفع معنويات جنوده المنهارة نتيجة تهديد حزب الله والفلسطينيين، قال وزير الحرب الصهیونی، بيني غانتس، امس الاثنين، قد تقع "أحداث" على الجبهة الإيرانية.

القوات الامنية تصد تعرضا مسلحا على احد ابراج المراقبة في الطارمية الوقت- افاد مصدر امني عراقي أمس الاثنين، بأن قوة امنية صدت تعرضا ارهابيا على احد ابراج المراقبة في منطقة الطارمية .

مظاهرة احتجاجية ضد جرائم ’قسد’ في منطقة العزبة بدير الزور الوقت- خرج أهالي منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي بمظاهرة حاشدة احتجاجاً على ممارسات هذه الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

"إسرائيل هيوم": الإرث الذي تركه قاسم سليماني، والذي لا يزال خطراً! الوقت-نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، ظهر اليوم تقرير لها تناولت فيه ما أسمته

الحكومة الفنزويلية: الشهيد سليماني سيبقى حياً في ضمير جميع الاحرار الوقت-نشرت الحكومة الفنزويلية، مساء اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم

الرئيس الفنزويلي: ترامب يمنعنا من شراء لقاح كورونا الوقت-كشف نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، مساء اليوم في دردشة له مع الصحفيين إ

حاكم دبي يجس نبض طهران في ملف فخري زادة الوقت-كشفت صحيفة "وطن أمروز"، في تقرير لها نشر اليوم الإثنين أن "اتصالات سرية ومكثفة جرت

هكذا علق نتنياهو على خبر تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20٪ ! الوقت-قال بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلي، مساء اليوم أن "قرار إيران الاستمرار في خرق التزاماتها ورفع

المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية: اهداف سعودية حساسة سنضربها في القريب العاجل! الوقت-قال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، في مؤتمر صحفي عقد

الخارجية الايرانية: الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماماً على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اجراءات وتحركات واعمال امريكا الشريرة ليست خافية عن انظار ايران، لافتا الى ان الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماما على تحركات اميركا الخفية ظاهريا في المنطقة والعراق وانه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة.

الحكومة الايرانية: عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة بدأت في فردو الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان عملية تخصيب اليوراينوم بنسبة 20 بالمائة قد بدات قبل قليل في مجمع "الشهيد علي محمدي" للتخصيب في فردو.

خلال الساعات الماضية... تسجيل 175 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 175 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الوقت- في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، اقيم في مدينة حلب السورية مجلس عزاء بمشاركة شعبية، عرفانا منهم بفضل الشهيد ودوره المهم في تحرير حلب.

فلسطينيون يتصدون لمحاولات مستوطنين اقتحام أراضيهم الزراعية الوقت- قام فلسطينيون من اهالي قرية واد فوكين غرب بيت لحم بالتصدي لمحاولات اقتحام أراضيهم الزراعية من قبل المستوطنين.

سلسلة غارات يشنها العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية الوقت- شن طيران العدوان السعودي، أمس الأحد، سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية.

الخارجية الايرانية: المستفيد الوحيد من اغتيال سليماني هو تنظيم ’داعش’ الوقت- صرح وزير الخارجية الايران محمد جواد ظريف ان العام الماضي شهد اغتيال العدو الأول للإرهابيين المتطرفين بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير، وفي الوقت الذي تحتفل المنطقة بذكرى استشهاده الأولى بمنتهى الوقار والعظمة، فإن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله كان "داعش".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هكذا علق نتنياهو على خبر تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20٪ !

السعودية في عام 2020.. اخفاقات اقتصادية ومحاولات للخروج من المستنقع اليمني

القوات الامنية تصد تعرضا مسلحا على احد ابراج المراقبة في الطارمية

جرائم لندن في اليمن.. السعودية تقتل الشعب اليمني بأسلحة بريطانية

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

جموع العراقيين الغفيرة في ساحة التحرير... إنه فصل الخطاب

الشعب الفلسطيني ملّ الانقسام والشتت.. هل تحمل مبادرة حماس حلاً؟

أرملة ياسر عرفات تثير غضب الشارع الفلسطينيّ بتصريحاتها.. كيف ردّت حركة "فتح"؟

محادثات "أنقرة - دمشق" بعد تسع سنوات من المواجهة العسكرية.. هل "عين عيسى" هي نقطة الانطلاق لتغيير ميزان القوى في شمال سوريا؟ + صور

المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية: اهداف سعودية حساسة سنضربها في القريب العاجل!

العقوبات الاقتصادية على سوريا ونفاق الخارجية الأمريكية

فرنسا في خدمة الديكتاتوريّة السعودية.. هل تنجح الرياض في تلميع صورتها عالمياً؟

وزير الامن الإيراني: إيران لن تتنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني وستنتقم

ما هي طبيعة وأهداف تهديدات أنصار الله للكيان الصهيوني؟

الرئيس الفنزويلي: ترامب يمنعنا من شراء لقاح كورونا

قناة 13 الإسرائيلية: سياح إسرائيليون سارقون في دبي وتركيا!

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين وتعتدي على آخرين بالضفة الغربية

الجيش الإيراني: اراقة دمائنا لن تحقق أية انجاز للغطرسة العالمية

الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية: بالرغم من الحصار سليماني لم ينسى عوائل الشهداء في القطاع1

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

رئيس هيئة الحشد الشعبي: الحشد الشعبي سيبقى على ما عهدتماه

أصداء تصريحات السيد نصرالله في الإعلام الإسرائيلي.. صواريخ المقاومة الدقيقة تدب الرعب في نفوس الصهاينة

وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة

فلسطينيون يتصدون لمحاولات مستوطنين اقتحام أراضيهم الزراعية

الحكومة الايرانية: عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة بدأت في فردو

احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال سليماني في جميع أنحاء جغرافية المحبين الواسعة

السعودية في عام 2020.. اخفاقات اقتصادية ومحاولات للخروج من المستنقع اليمني

الاتفاق التجاري بين تركيا وبريطانيا في مرحلة ما بعد "البريكست"

الجرح القطري البحريني يفتح مجدداً.. من يسعى وراء التصعيد؟

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

الفساد ينهش الجسد الصهيوني.. هل دخل الاحتلال في حالة موت سريري؟

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الشعب الفلسطيني ملّ الانقسام والشتت.. هل تحمل مبادرة حماس حلاً؟

الثلاثاء 21 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الشعب الفلسطيني ملّ الانقسام والشتت.. هل تحمل مبادرة حماس حلاً؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لا يزال الوضع الداخلي الفلسطيني يشكل هاجساً لدى الساسة والشعب على حد سواء، فالانقسام الحاصل بين الفلسطينيين لا يخدم أحداً سوى العدو الاسرائيلي، وكان هناك محاولات سابقة لانهاء الانقسام الفلسطيني واصلاح ذات البين، ولكنها باءت بالفشل، وحالياً عادت الآمال تُعقد على إتمام المصالحة وتخطي العقبات الإقليمية التي يمكن أن تعترض طريقها، ولكن ما الذي يضمن نجاح المصالحة؟، وهل ستساعد التغيرات الاقليمية على اتمامها ام على وضع العراقيل في وجهها؟.

العام الجديد يحمل آمالا جيدة للفلسطينيين بناءً على المبادرة الجديدة التي اطلقتها حماس، حيث تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية و"المجلس الوطني"، بشكل متزامن، ووافقت على عقدها بالتتابع، بعد أن تلقت"ضمانات عربية ودولية".

المبادرة الجديدة أعلن عنها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الأحد، إذ أكد قبول حركته إجراء انتخابات فلسطينية برلمانية ورئاسية ومجلس وطني على التوالي لا التزامن.

وكانت حماس في السابق تشترط إجراء جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن، وهو ما تسبب في عرقلة مباحثات المصالحة، حيث كانت حركة فتح تطالب بإجراء الانتخابات التشريعية أولا، تليها الرئاسية ثم المجلس الوطني.

وقال هنية في كلمة متلفزة بثتها قناة الأقصى إن حماس أكدت استعدادها لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية (برلمانية)، ورئاسية، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بالتوالي بضمان تركيا ومصر وقطر وروسيا. وأضاف إن حماس تفهمت ضرورة استئناف مسيرة الحوار الداخلي، وعلى هذا بعثت رسائل إلى كل من مصر وقطر وتركيا وروسيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتابع هنية إن الحركة أكدت في الرسائل استعدادها لاستئناف الحوار الوطني، وإنجاز اتفاق لإجراء انتخابات تنتهي في غضون 6 أشهر.

مبادرة حماس قد تفتح الباب مجدداً أمام مصالحة قد تكون تاريخية، وبينما وافقت حماس على طلب حركة فتح بإجراء الانتخابات "وفقاً للقائمة الموحدة، وبالتمثيل النسبي الكامل باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة"، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق ترحيبه بمضمون رسالة تسلمها من رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، حول"إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات"، لتبدو المبادرة هذه المرة جدية، وخاصة أنها نابعة من الداخل الفلسطيني وليست بوساطة خارجية.

لكن عدة عوامل إقليمية ومحلية وإسرائيلية ربما تكون قادرة على رسم ملامح المباحثات القادمة، أو تلقي ظلالها عليها بطريقة أو بأخرى.

الكرة اليوم بملعب الفلسطينيين، لأنهم أصبحوا على بينة ويقين تام بأن إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية وإعادة بناء المؤسسات وتبني استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني، أصبح أمرا ملحاً جداً، ويمثل الحل الامثل لجميع الاطراف.

الجيد هذه المرة ان هناك ارتياحاً كبيراً لدى الأوساط السياسية وخاصة السلطة والفصائل المختلفة تجاه هذه الخطوة. وما يجعل حماس تطمئن أيضاً ضمان خمس دول للانتخابات الفلسطينية، ووفق مصدر مطلع، فقد تواصل الرئيس الفلسطيني عباس مع تلك الدول وطلب تدخلها في إنجاح المصالحة الوطنية، والتي قامت بدورها بالتواصل مع قيادة الحركة وقدمت الضمانات.

ما الذي تغير ودفع حماس للاتجاه نحو تقديم مبادرة جديدة:

أولاً: توجه اسرائيل نحو إجراء انتخابات رابعة في آذار القادم، وكذلك قدوم إدارة أمريكية جديدة بقيادة الديمقراطي جو بايدن، بعد هزيمة الرئيس المتطرف دونالد ترامب في الانتخابات.

ثانياً: حركة حماس على الرغم من موقفها المعارض للمفاوضات إلا أنها لا تريد أن تحمل نفسها مسؤولية تعطيل مسار الحوار الفلسطيني من أجل المصالحة ولا تريد أن تكون خارج إطار انتخابات مفترض أنها تمنح الشرعية للكل وتشكل بداية للشراكة السياسية والاندماج في النظام السياسي، وبالتالي فإن الانتخابات هي المخرج الحقيقي لهذه الأزمة والتي ستزيل الحجر الأصعب في مسار التقارب الفلسطيني.

ثالثاً: هناك خشية من شنّ إسرائيل حرباً على غزة في هذه المرحلة لجعل دماء الفلسطينيين مادة للمنافسة الانتخابية بين اليمين واليمين المتشدد، بالتالي فإن الذهاب إلى المصالحة والانتخابات والبدء في تجديد مؤسسات منظمة التحرير من شأنه أن يجنب غزة مثل هذا التصعيد.

وفي16و17 تشرين الثاني الماضي، عقدت حركتا "حماس" و"فتح"في القاهرة لقاءات لبحث جهود تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وسبق ذلك عقْدُ الحركتين في أيلول الماضي، لقاءً بمدينة إسطنبول التركية، اتفقتا خلاله على"رؤية، ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".

لكن الجهود تعرقلت بعد ذلك، وتبادلت الحركتان الاتهامات، حول الجهة المتسببة في تعطيل جهود المصالحة. وقالت حركة"فتح"، في 25 تشرين الثاني الماضي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية،"لم تنجح"بسبب خلافات مع"حماس"حول مواعيد إجراء الانتخابات.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.

وما بين متهكم ومتندر وغاضب من مماطلة الحركتين في إنجاز هذا الملف العالق منذ 13 عاما، تبرز خيبة الأمل لدى المواطنين الفلسطينيين من جدية الحركتين في تجاوز حالة الانقسام التي أدت إلى إضعاف الحالة الفلسطينية، فهل ستحمل الخطوات المقبلة في طياتها جدية الأطراف المتصارعة في تسوية الخلافات أم كعاداتها السابقة؟.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين القدس الانقسام مبادرة حماس مبادرة حماس فتح اسماعيل هنية محمود عباس اسرائيل غزة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية