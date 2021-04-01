الحكومة الفنزويلية: الشهيد سليماني سيبقى حياً في ضمير جميع الاحرار

الوقت-نشرت الحكومة الفنزويلية، مساء اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، أعلنت فيه أن إرث الشهيد سليماني سيبقى إلى الأبد مصدر إلهام للمناضلين ضد الأعمال غير الإنسانية للإمبريالية.

وقال البيان أن الفريق سليماني "كان مثالاً للشجاعة والنضال والصمود لتحرير الأراضي التي تحتلها القوات الأجنبية ومحارباً قوياً ضد الجماعات الإرهابية صنيعة الغرب في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن الشهيد ناضل "لأجل تعزيز محور المقاومة واستقلال الشعوب ولهندسة قوة إقليمية".

وختم البيان بأن "إرث سليماني الأبدي سيظل إلى الأبد مصدر إلهام للشعوب التي تدافع عن حقها في تقرير المصير وتكافح لمواجهة الإجراءات غير الإنسانية للاستكبار العالمي".

يذكر أنّ أمس الأحد، صادف الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد قائد قوّة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة أميركيّة قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني/ يناير 2020.