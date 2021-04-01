الرئيس الفنزويلي: ترامب يمنعنا من شراء لقاح كورونا

الوقت-كشف نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، مساء اليوم في دردشة له مع الصحفيين إن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلغاء تجميد أموالها الحكومية، لتتمكّن من تسديد قيمة اللقاح ضدّ كوفيد- 19، لكنهما رفضا الطلب.

وأضاف مادورو أن حكومات البرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك المؤسسات المالية في هذه الدول، قامت بتجميد الأموال وحجبت الوصول إلى اللّقاح"، لافتاً إلى أن بلاده طالبت "من خلال منظمة التجارة العالمية بتزويد كاراكاس بالأموال، لكن جرى رفض الطلب".

وقبل أيام، كشف الرئيس الفنزويلي عن مخطط هجمات جديدة ضد بلاده، واتهم كولومبيا بالوقوف وراءه.

وفي السياق، تحدث مادورو في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، متهماً الاستخبارات الأميركية الكولومبية بالوقوف وراءه.