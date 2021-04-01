حاكم دبي يجس نبض طهران في ملف فخري زادة

الوقت-كشفت صحيفة "وطن أمروز"، في تقرير لها نشر اليوم الإثنين أن "اتصالات سرية ومكثفة جرت مؤخراً بين إيران ودولة الإمارات، وركزت خلالها أبو ظبي على جسّ نبض، واتجاه الخطوة الإيرانية المقبلة، بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وأيضاً التوتر الأخير في الخليج".

وقال الكاتب في تقريره أنه "جرى التأكيد أيضاً على أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز"، حيث "أكدت طهران ضرورة أن تكون أبو ظبي حذرة من وقوع أي استفزاز أو حادث أمني يحصل"، وفق الصحيفة. فيما كانت إيران حذّرت عبر الأمم المتحدة قبل يومين من مغامرة عسكرية أميركية في منطقة الخليج.

وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي جددت لإيران "عدم صلتها بأي شكل من الأشكال، وأنها لم تكن لا ممر ولا مقر بشأن ما يتعلق باغتيال فخري زاده".

وتابعت الصحيفة أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، شارك في الاتصالات، حيث تمّ التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي الإمارات ودبي تحديداً، من أجل ازدهار الاقتصاد في الإمارة، وما ينعكس إيجاباً على العلاقة التجارية مع إيران.

يذكر أن العالم الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قرب العاصمة طهران. وتوعّد مسؤولون إيرانيون بالانتقام.

وكان خبراء أمنيون أجمعوا على أنّ عملية اغتيال زاده استلزمت قدرات استخباريّة واحترافاً عالي المستوى لا تملكه إلا الدول المحترفة لعمليات "إرهاب الدولة". وأشاروا إلى أن عملية الرد على الاغتيال سيكون "بتوقيت إيران".