حاكم دبي يجس نبض طهران في ملف فخري زادة

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  الثلاثاء 21 جمادي الاول 1442

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الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

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بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

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الوقت-نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، ظهر اليوم تقرير لها تناولت فيه ما أسمته

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الحكومة الايرانية: عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة بدأت في فردو الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان عملية تخصيب اليوراينوم بنسبة 20 بالمائة قد بدات قبل قليل في مجمع "الشهيد علي محمدي" للتخصيب في فردو.

خلال الساعات الماضية... تسجيل 175 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 175 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الوقت- في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، اقيم في مدينة حلب السورية مجلس عزاء بمشاركة شعبية، عرفانا منهم بفضل الشهيد ودوره المهم في تحرير حلب.

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الخارجية الايرانية: المستفيد الوحيد من اغتيال سليماني هو تنظيم ’داعش’ الوقت- صرح وزير الخارجية الايران محمد جواد ظريف ان العام الماضي شهد اغتيال العدو الأول للإرهابيين المتطرفين بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير، وفي الوقت الذي تحتفل المنطقة بذكرى استشهاده الأولى بمنتهى الوقار والعظمة، فإن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله كان "داعش".

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رئيس هيئة الحشد الشعبي: سليماني والمهندس كانا مشروع حل لكل الأزمات في المنطقة! الوقت-قال السيد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، في كلمة له ظهر اليوم بذكرى استشهاد القائدين

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أخبار

حاكم دبي يجس نبض طهران في ملف فخري زادة

الإثنين 20 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
حاكم دبي يجس نبض طهران في ملف فخري زادة

حاكم دبي يجس نبض طهران في ملف فخري زادة

الوقت-كشفت صحيفة "وطن أمروز"، في تقرير لها نشر اليوم الإثنين أن "اتصالات سرية ومكثفة جرت

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الوقت-كشفت صحيفة "وطن أمروز"، في تقرير لها نشر اليوم الإثنين أن "اتصالات سرية ومكثفة جرت مؤخراً بين إيران ودولة الإمارات، وركزت خلالها أبو ظبي على جسّ نبض، واتجاه الخطوة الإيرانية المقبلة، بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وأيضاً التوتر الأخير في الخليج".

وقال الكاتب في تقريره أنه "جرى التأكيد أيضاً على أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز"، حيث "أكدت طهران ضرورة أن تكون أبو ظبي حذرة من وقوع أي استفزاز أو حادث أمني يحصل"، وفق الصحيفة. فيما كانت إيران حذّرت عبر الأمم المتحدة قبل يومين من مغامرة عسكرية أميركية في منطقة الخليج.

وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي جددت لإيران "عدم صلتها بأي شكل من الأشكال، وأنها لم تكن لا ممر ولا مقر بشأن ما يتعلق باغتيال فخري زاده".

وتابعت الصحيفة أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، شارك في الاتصالات، حيث تمّ التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي الإمارات ودبي تحديداً، من أجل ازدهار الاقتصاد في الإمارة، وما ينعكس إيجاباً على العلاقة التجارية مع إيران.

يذكر أن العالم الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قرب العاصمة طهران. وتوعّد مسؤولون إيرانيون بالانتقام.

وكان خبراء أمنيون أجمعوا على أنّ عملية اغتيال زاده استلزمت قدرات استخباريّة واحترافاً عالي المستوى لا تملكه إلا الدول المحترفة لعمليات "إرهاب الدولة". وأشاروا إلى أن عملية الرد على الاغتيال سيكون "بتوقيت إيران".

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