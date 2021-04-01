الخارجية الايرانية: الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماماً على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا

الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اجراءات وتحركات واعمال امريكا الشريرة ليست خافية عن انظار ايران، لافتا الى ان الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماما على تحركات اميركا الخفية ظاهريا في المنطقة والعراق وانه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول تقرير البنتاغون بشان عودة حاملة الطائرات الاميركية الى الخليج الفارسي والاخبار التي اشارت الى توجيه رسالة من الامارات لطهران بانها لا دور لها في التطورات الاخيرة بالمنطقة: ان اجراءات وتحركات وبعض الاعمال الشريرة التي تقوم بها اميركا ليست خافية عن انظارنا.

واضاف: ان اجهزتنا الامنية والاستخبارية والعسكرية مطلعة تماما على التحركات الاميركية الخفية على الظاهر في العراق والمنطقة وقد وجهنا الرسائل اللازمة عبر مختلف القنوات بصراحة وشفافية الى واشنطن ودول المنطقة حيث قيل لدول المنطقة بان لا تقع في فخ هذه الاعمال الشريرة، ونحن نراقب هذه التحركات بدقة.

وتابع المتحدث: اننا نشهد الان دور عناصر وحلفاء الكيان الصهيوني في اثارة بعض التوترات خاصة في العراق، وبطبيعة الحال فان جوابنا هو اننا لا نسعى وراء التوتر لكننا لن نتردد لحظة في الدفاع عن مصالحنا الوطنية وبلدنا وسنرد بكل حزم.

واشار الى ان القائد سليماني دحر داعش في العراق بكل قوة وسيبقى ذلك في ذاكرة الشعب العراقي وشعوب المنطقة وقال حول الملف المشترك بين ايران والعراق حول استشهاد سليماني: ان القائد سليماني اغتيل بامر من رئيس دولة اخرى (ترامب) حينما كان في زيارة رسمية العراق لذا فان الحكومة العراقية لها مسؤولية في هذا الجانب وقد عملنا بعض الامور بصورة مشتركة وسنستمر في ذلك.