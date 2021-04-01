تلميح صهيوني لتطبيع جديد.. هل تدخل السعودية قائمة العار والخيانة؟

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  الإثنين 20 جمادي الاول 1442

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الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

أخبار

الخارجية الايرانية: الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماماً على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا

الخارجية الايرانية: الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماماً على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا

الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اجراءات وتحركات واعمال امريكا الشريرة ليست خافية عن انظار ايران، لافتا الى ان الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماما على تحركات اميركا الخفية ظاهريا في المنطقة والعراق وانه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة.

الحكومة الايرانية: عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة بدأت في فردو الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان عملية تخصيب اليوراينوم بنسبة 20 بالمائة قد بدات قبل قليل في مجمع "الشهيد علي محمدي" للتخصيب في فردو.

خلال الساعات الماضية... تسجيل 175 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 175 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الوقت- في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، اقيم في مدينة حلب السورية مجلس عزاء بمشاركة شعبية، عرفانا منهم بفضل الشهيد ودوره المهم في تحرير حلب.

فلسطينيون يتصدون لمحاولات مستوطنين اقتحام أراضيهم الزراعية الوقت- قام فلسطينيون من اهالي قرية واد فوكين غرب بيت لحم بالتصدي لمحاولات اقتحام أراضيهم الزراعية من قبل المستوطنين.

سلسلة غارات يشنها العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية الوقت- شن طيران العدوان السعودي، أمس الأحد، سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية.

الخارجية الايرانية: المستفيد الوحيد من اغتيال سليماني هو تنظيم ’داعش’ الوقت- صرح وزير الخارجية الايران محمد جواد ظريف ان العام الماضي شهد اغتيال العدو الأول للإرهابيين المتطرفين بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير، وفي الوقت الذي تحتفل المنطقة بذكرى استشهاده الأولى بمنتهى الوقار والعظمة، فإن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله كان "داعش".

الأمين العام لحزب الله: دم الشهيدين وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق الوقت-أعلن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في كلمة له في

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس! الوقت-نظم أهالي بلدتي نبل والزهراء السوريتين، ظهر اليوم الأحد، مراسم الذكرى الأولى

وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين الوقت-غرد السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على حسابه الخاص

رئيس هيئة الحشد الشعبي: سليماني والمهندس كانا مشروع حل لكل الأزمات في المنطقة! الوقت-قال السيد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، في كلمة له ظهر اليوم بذكرى استشهاد القائدين

السيد عبد الملك الحوثي: سنكون حيث يجب أن نكون وبكل قوة! الوقت-شدد عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله في اليمن، ظهر اليوم في

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة الوقت-قالت القناة الـ 13 الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن

قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه الوقت- كتب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تقريظا على كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني.

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة الوقت- اكدت كتائب حزب الله العراقية، إنه لن يتم الدخول إلى السفارة الأميركية في بغداد ولن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة.

إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.. حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير الوقت- بدأت حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمشاركة بإحياء الذكرى الاولى للشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

قناة إسرائيلية: سياح إسرائيليون يهربون مخدرات إلى الإمارات احتفالا بالعام الجديد الوقت- أفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية بأن حوالي 8000 إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي، مشيرة إلى أن بعضهم هربوا المخدرات رغم علمهم بأن عقوبة تهريب المخدرات أو تعاطيها بالإمارات تصل إلى السجن 20 عاما أو حتى الإعدام.

حرس الثورة الإسلامية: امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية لكن سليماني أحبط أهدافها الوقت- قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، أن امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية في المنطقة، لكن الشهيد سليماني أوجد وقاد جبهة عرقلت الأهداف الأمريكية في المنطقة وحالت دون تحقيق أهداف الاستكبار.

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تلميح صهيوني لتطبيع جديد.. هل تدخل السعودية قائمة العار والخيانة؟

الإثنين 20 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
تلميح صهيوني لتطبيع جديد.. هل تدخل السعودية قائمة العار والخيانة؟

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الوقت- تناقلت المواقع الإخباريّة العربيّة بكثافة الخبر الذي كشفت عنه وسائل إعلام العدو الصهيونيّ، حول زيارة رئيس وزراء الكيان الغاصب، بنيامين نتنياهو، لعدة دول عربيّة مؤخراً، حيث اعتبر الإعلام العبريّ ذلك تلميحاً إلى زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية في تشرين الثاني الماضي، وكانت إذاعة جيش العدو قد كشفت زيارة رئيس الوزراء الصهيونيّ بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجيّة الأمريكيّ مايك بومبيو، إلى السعودية قبل أقل من شهرين واجتماعهما مع وليّ العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة حينها، إلى أنّ اللقاء الثلاثيّ جرى بعد أن استقل نتنياهو طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحليّة وأمضى هناك 3 ساعات، فيما رفض مكتب رئيس وزراء العدو التعليق على هذا الخبر في ذلك الحين.

جاء تصريح رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق لسكرتارية حزب "الليكود" السبت الماضي، في معرض رده عن سؤال حول ما إذا كان الكيان الصهيونيّ ينوي تطبيع العلاقات مع إقليم كردستان العراق، حيث بيّن نتنياهو أنّه زار عدة دول عربيّة في الفترة الماضيّة، موضحاً أنّه لن يتحدث عن هذا الموضوع مثلما فعل مسبقاً بما يخص موضوع الإمارات الدولة التي شرعت بابها على مصراعيه للصهاينة، وكانت الدولة العربيّة الأولى التي تدخل حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع الكيان الغاشم.

واعتبرت وسائل إعلام العدو تلك التصريحات بأنّها أول تأكيد من نتنياهو لزيارته المفترضة إلى السعودية نوفمبر العام الماضي، والتي تحدثت قبل مدة أنّ الرقابة العسكريّة سمحت ببث خبر زيارة نتنياهو وكوهين للسعودية، ما يشير إلى رغبة حكومة العدو بإلقاء الضوء على انجازهم مع النظام السعوديّ، الذي سيخفض من جديد أسهم المملكة الهابطة في الشارع العربيّ والإسلاميّ، وأتت تلك المعلومات وقتها عقب شهرين على اللقاء السريّ الذي جمع بين ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، ووفد إسرائيليّ على متن يخته في البحر الأحمر، بمرافقة رئيس الاستخبارات السعوديّة، بدواعي مشاريع التطبيع الجارفة في المنطقة العربيّة.

وفي هذا الشأن، تأتي تصريحات نتنياهو بعد أسبوعين من قوله إنّ العديد من الدول ستوقع اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب في وقت أقرب بكثير مما يتوقعه الناس، مع وجود تحليلات تؤكّد أنّ الاجتماع الأخير في السعوديّة لم يكن الأول بين نتنياهو ومحمد بن سلمان، سواء في بلاد الحرمين أو خارجها، وقد أبدى السفير السعوديّ في الأمم المتحدة، عبد الله المُعَلمي، في وقت سابق، استعداد الرياض لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، إذا اعترف الكيان الصهيونيّ بتأسيس الدولة الفلسطينيّة وإنهاء الاحتلال.

وفي وقت سابق، عبر رئيس وزراء العدو عن رغبته في زيارة الإمارات والبحرين بعد إبرامهما اتفاق العار مع العدو الإرهابيّ عام 2020، لكنه لم يفعل ذلك بعد، أو فعلها دون تصريح إعلاميّ، فيما قام عام 2018 بزيارة إلى سلطنة عمان، التي لا تربطها بتل أبيب علاقات دبلوماسيّة.

ورغم النفيّ السعوديّ على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة صدرت بعد عدة ساعات من بدء تداول التقارير حول زيارة نتنياهو أو أي مسؤول آخر من الكيان الصهيونيّ في لقاء مع محمد بن سلمان، إلا أنّ الكثير من التقارير الإعلاميّة العربيّة والدوليّة تحدثت عن العلاقات السعوديّة - الصهيونيّة منذ توقيع اتفاق العار مع الإمارات والبحرين، واحتمالية دخول الرياض إلى حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع العدو الغاصب، وخاصة بعد أن انقلبت سياسة وسائل الإعلام السعوديّة التي كانت تصف كيان الاحتلال في السابق، بالـ "العدو الصهيونيّ" أو "الاحتلال الإسرائيليّ" أو "كيان الاحتلال"، وأصبحت في الفترة الأخيرة تشيد بشكل جليّ، باتفاقات الخيانة التي أبرمتها بعض الدول الخليجيّة مع عدو الأمّة العربيّة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى التصريح المهم لرئيس استخبارات النظام السعوديّ السابق، بندر بن سلطان، الذي فضح فيه نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة، وعبّر المسؤول الذي أمضى ثلث حياته سفيراً لبلاده في واشنطن، عن غضب الرياض من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، وكأنّه كان ينتظر ترحيباً فلسطينيّاً بدخول المنامة وأبوظبي إلى حظيرة التطبيع مع العدو الصهيونيّ المُحتل للأراضي العربيّة، واصفاً انتقادات القيادات الفلسطينيّة للاتفاق بأنّها تجرؤ بالكلام الهجين على دول أسماها الـ"شقيقة"، ومن شدّة روابط الأُخوة انحازت إلى صف الاحتلال ضد أصحاب الأرض والمقدسات.

وعقب وصف القادة الفلسطينيين لتطبيع الإمارات والبحرين في البداية، بأنّه "خيانة" و "طعنة في الظهر"، اختارت الرياض الكشف عن نهجها القذر وأعلنت عن تأيّيدها بشكل رسميّ لاتفاق الخنوع الإماراتيّ – البحرينيّ مع العدو الغاشم، بل انخرطت بشكل صارخ في معاداة القضيّة الفلسطينيّة والتطبيع مع الصهاينة، وأصبحت بلاد الحرمين مرتعاً لمن يحتل الأراضي العربيّة وينشر الدمار فيها ويقصف عواصمها.

ومن الجدير بالذكر، أنّ موقع "واي نت" العبريّ، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، قال إن عدة دول يمكن أن تبرم اتفاقيات خيانة مع العدو الصهيونيّ مقابل مزايا لتلك الدول من قبل الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات دونالد ترامب، وذكر الموقع أن المزيد من الدول ستعلن عن اتفاقيات مع تل أبيب قبل انتهاء مدة ولاية ترامب في 20 كانون الثاني الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، ستعلن دول أخرى تطبيع العلاقات مع تل أبيب قبل انتهاء عهد دونالد ترامب، بعد إعلان البيت الأبيض مؤخراً عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين كيان الاحتلال والمغرب، وقال الموقع العبريّ إنّ طريقة ترامب في هذا المجال تتمثل في إعطاء وعود مهمة وغير ومسبوقة لدول إسلامية أو عربية مقابل إقامة علاقات مع العدو، مشيرا إلى أنه " أعطى الإمارات طائرات F-35، ورفع السودان من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب، وللمغرب اعترافاً بضم الصحراء الغربية وربما أيضاً الطائرات دون طيار المتقدمة.

في الختام، رغم كل ما صدر عن إعلام العدو إضافة إلى الوقائع والتحليلات الكثيرة، إلا أنّه من المستبعد أن تكون السعوديّة ضمن القائمة المطبعة الجديدة لأن الرياض لا تستطيع بهذه السهولة الكشف عن علاقاتها بالكيان الصهيونيّ وإعلان تطبيعها المؤكّد بشكل علنيّ ورسميّ، نتيجة أوضاعها الداخليّة والإقليميّة والدوليّة الحاليّة وهذا بالطبع سيمنعها من تحقيق غايتها وإعلان عمالتها.

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كلمات مفتاحية :

اتفاق السلام مع اسرائيل بنيامين نتنياهو الليكود كردستان العراق اسرائيل السعودية

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