خلال الساعات الماضية... تسجيل 175 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة

الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 175 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت تحليق 8 طائرات حربية في أجواء المدينة وكيلو16 والمنظر والدريهمي والجاح والجبلية و21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والدريهمي والجاح والجبلية وشارع الخمسين وكيلو16 والمنظر و3 غارات لطيران حربي على الكتيب والصليف.

وأشار المصدر إلى أن من بينها 42 خرقًا في الحديدة بقصف مدفعي و99 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.