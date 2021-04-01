عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه

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  الإثنين 20 جمادي الاول 1442

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الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

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الخارجية الايرانية: الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماماً على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا

الخارجية الايرانية: الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماماً على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا

الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اجراءات وتحركات واعمال امريكا الشريرة ليست خافية عن انظار ايران، لافتا الى ان الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماما على تحركات اميركا الخفية ظاهريا في المنطقة والعراق وانه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة.

الحكومة الايرانية: عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة بدأت في فردو الوقت- اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان عملية تخصيب اليوراينوم بنسبة 20 بالمائة قد بدات قبل قليل في مجمع "الشهيد علي محمدي" للتخصيب في فردو.

خلال الساعات الماضية... تسجيل 175 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 175 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الوقت- في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، اقيم في مدينة حلب السورية مجلس عزاء بمشاركة شعبية، عرفانا منهم بفضل الشهيد ودوره المهم في تحرير حلب.

فلسطينيون يتصدون لمحاولات مستوطنين اقتحام أراضيهم الزراعية الوقت- قام فلسطينيون من اهالي قرية واد فوكين غرب بيت لحم بالتصدي لمحاولات اقتحام أراضيهم الزراعية من قبل المستوطنين.

سلسلة غارات يشنها العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية الوقت- شن طيران العدوان السعودي، أمس الأحد، سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية.

الخارجية الايرانية: المستفيد الوحيد من اغتيال سليماني هو تنظيم ’داعش’ الوقت- صرح وزير الخارجية الايران محمد جواد ظريف ان العام الماضي شهد اغتيال العدو الأول للإرهابيين المتطرفين بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير، وفي الوقت الذي تحتفل المنطقة بذكرى استشهاده الأولى بمنتهى الوقار والعظمة، فإن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله كان "داعش".

الأمين العام لحزب الله: دم الشهيدين وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق الوقت-أعلن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في كلمة له في

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس! الوقت-نظم أهالي بلدتي نبل والزهراء السوريتين، ظهر اليوم الأحد، مراسم الذكرى الأولى

وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين الوقت-غرد السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على حسابه الخاص

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قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه الوقت- كتب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تقريظا على كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني.

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إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.. حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير الوقت- بدأت حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمشاركة بإحياء الذكرى الاولى للشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

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أخبار

عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه

الإثنين 20 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه
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الوقت- في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، اقيم في مدينة حلب السورية مجلس عزاء بمشاركة شعبية، عرفانا منهم بفضل الشهيد ودوره المهم في تحرير حلب.

بألم و فخر كبيرين احيا اهالي حلب ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني عرفانا منهم بدوره الهام في تحرير حلب فألم الفراق ادمع اعينهم ودور الشهيد في القضاء على الارهاب اينما حل جعلهم يفخرون بأنهم سائرون على نهج الشهيد.

وقال احد المشاركين في المراسم:"انا قلت للحاج قاسم لقد ابطلت ببسالتك وبشجاعتك قوة الإستكبار العالمي وكسرت هيبة الإستكبار والغطيان والشيطان الأمريكي".

وقال مشارك آخر:"بإسم عشيرة النعيم نعزي إخوتنا الإيرانيين الأبطال ونترحم على الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي له بصمة كبيرة جدا في سوريا".

عام مر على غدر قوى الاستكبار العالمي واستهدافهم لاحد قادة المقاومة محاولين اسكات صوت الحق إلا ان الإرث الذي خلفه الشهيد ستسير عليه اجيال من المقاومين واضعين نصب اعينهم مقاومة الهيمنة الصهيوامريكية.

وقال مواطن سوري شارك في هذه المراسم:" الشهيد قاسم سليماني هو شهيد كل هذا المحور وأمريكا وإسرائيل وعملائها الجبناء عندما استهدفموه إستهدفوا كل محورنا ونحن واجب علينا اخذ ثأره وأنا كجندي وكفرد في هذا المحور لكل ما يتطلب مني للدفاع وأخذ ثأر الشهيد الحاج قاسم".

كما قال مواطن سوري آخر:" كلنا مشروع شهادة وراء السيد سليماني وكلنا مشروع شهادة وراء المقاومة حتى تحرير القدس".

الحضور الكبير لفصائل القوى الرديفة في مجلس عزاء الشهيد ماهو الا رسالة لاعداء الانسانية بأن المعركة لم تنته بعد فحلب وان تحررت لن تهنأ حتى تأخذ بالثأر بتحرير كل شبر من سوريا وستبقى فلسطين هي البوصلة لكل محور المقاومة.

حلب لم ولن تنسى الشهيد البطل فلمساته المباركة على كل شبر من اراضيها ريفاً ومدينة وبطولاته كان ثأراً لكل الشهداء فكل الرحمة والسلام لروحه الطاهرة.

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كلمات مفتاحية :

حلب محور المقاومة تحرير حلب القائد قاسم سليماني

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