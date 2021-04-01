الخارجية الايرانية: المستفيد الوحيد من اغتيال سليماني هو تنظيم ’داعش’

الوقت- صرح وزير الخارجية الايران محمد جواد ظريف ان العام الماضي شهد اغتيال العدو الأول للإرهابيين المتطرفين بطريقة جبانة على يد الإرهابي الكبير، وفي الوقت الذي تحتفل المنطقة بذكرى استشهاده الأولى بمنتهى الوقار والعظمة، فإن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله كان "داعش".

وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف يوم الأحد تغريدة على تويتر في الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني قال فيها: "قبل عام ، في مثل هذا اليوم ، اغتيل العدو الاول للإرهابيين المتطرفين بطريقة جبانه على يد الإرهابي الكبير".

وأضاف انه في الوقت الذي تكرم فيه منطقتنا بوقار وعظمة الذكرى الأولى لرحيله ، فإن ذلك يذكرنا بأن الطرف الوحيد الذي استفاد من اغتياله هو تنظيم داعش الذي زاد نشاطه منذ ذلك الحين.

وفي هذا الصدد ، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" مؤخرًا في بيان له أن الجمهورية الإسلامية الايرانية، كما ذكرت مرارًا ، ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية فيما يتعلق بالاغتيال الإجرامي والجبان للقائد سليماني على جميع المستويات فانها لا تغفر هذه الخطوة الارهابية ولا تنساها.