موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 20 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

أخبار

الأمين العام لحزب الله: دم الشهيدين وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق

الأمين العام لحزب الله: دم الشهيدين وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق

الوقت-أعلن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في كلمة له في

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس! الوقت-نظم أهالي بلدتي نبل والزهراء السوريتين، ظهر اليوم الأحد، مراسم الذكرى الأولى

وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين الوقت-غرد السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على حسابه الخاص

رئيس هيئة الحشد الشعبي: سليماني والمهندس كانا مشروع حل لكل الأزمات في المنطقة! الوقت-قال السيد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، في كلمة له ظهر اليوم بذكرى استشهاد القائدين

السيد عبد الملك الحوثي: سنكون حيث يجب أن نكون وبكل قوة! الوقت-شدد عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله في اليمن، ظهر اليوم في

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة الوقت-قالت القناة الـ 13 الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن

قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه الوقت- كتب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تقريظا على كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني.

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة الوقت- اكدت كتائب حزب الله العراقية، إنه لن يتم الدخول إلى السفارة الأميركية في بغداد ولن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة.

إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.. حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير الوقت- بدأت حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمشاركة بإحياء الذكرى الاولى للشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

قناة إسرائيلية: سياح إسرائيليون يهربون مخدرات إلى الإمارات احتفالا بالعام الجديد الوقت- أفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية بأن حوالي 8000 إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي، مشيرة إلى أن بعضهم هربوا المخدرات رغم علمهم بأن عقوبة تهريب المخدرات أو تعاطيها بالإمارات تصل إلى السجن 20 عاما أو حتى الإعدام.

حرس الثورة الإسلامية: امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية لكن سليماني أحبط أهدافها الوقت- قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، أن امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية في المنطقة، لكن الشهيد سليماني أوجد وقاد جبهة عرقلت الأهداف الأمريكية في المنطقة وحالت دون تحقيق أهداف الاستكبار.

وزير الدفاع في حكومة الانقاذ: ضباط صهاينة يعملون في مراكز قيادة ضمن المناطق اليمنية المحتلة الوقت- كشف وزير الدفاع في حكومة الانقاذ الوطنية محمد ناصر العاطفي عن "وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة وسيطرة وشبكات تنصت وتجسس، في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة".

الخارجية اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان واستهداف صالة عرس في الحديدة الوقت- أدانت وزارة الخارجية اليمنية، بأشد العبارات، استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين والأعيان المدنية وآخرها استهداف صالة عرس في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

علي أكبر صالحي: سنرفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%” الوقت-شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، صباح اليوم السبت على أنه

دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري الوقت-أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان له نشر اليوم السبت، على إن "الإدارة

شركة النفط اليمنية: خسائرنا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب احتجاز السفن الوقت-قال المدير التنفيذيّ لشركة النفط عمار الأضرعي اليمنية، ظهر اليوم السبت، أن الخسائر الاقتصادية

رئيس هيئة الحشد الشعبي: الحشد الشعبي سيبقى على ما عهدتماه الوقت-أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ظهر اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر

وزير الخارجية الإيراني ينبه ترامب: إحذر الحفرة! الوقت-نبّه محمد جواد ظريف، وزير الخارجيّة الإيراني، في تغريدة له على تويتر ظهر

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران الوقت-قام موقع الإمام السيد علي الخامنئي على تويتر، مساء اليوم، بنشر مقت

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي الوقت- وجه تحالف الفتح في البرلمان العراقي، السبت، تعازيه لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة الفيلسوف آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه

نجل الداعية "سلمان العودة".. والدي يتعرض لعملية قتل بطيء في سجون "آل سعود"

وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين

إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.. حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير

سجادة حمراء دامية تستقبل حکومة منصور هادي في عدن

السيد عبد الملك الحوثي: سنكون حيث يجب أن نكون وبكل قوة!

قناة إسرائيلية: سياح إسرائيليون يهربون مخدرات إلى الإمارات احتفالا بالعام الجديد

الأزمة في أرمينيا.. باشينيان ضحية التشظي السياسي لحرب قره باغ

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

بوالارد قصة خيانة إسرائيلية لصديقتها أمريكا...ما الذي ينتظره المطبعون من كيان غادر!

من السرقة إلى "الحشيش"الإسرائيليون يعيثون فساداً في الإمارات..هل نشهد غضباً شعبياً؟

الخارجية اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان واستهداف صالة عرس في الحديدة

حرس الثورة الإسلامية: امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية لكن سليماني أحبط أهدافها

الأمين العام لحزب الله: دم الشهيدين وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق

عام 2020 كان قاسياً على أفغانستان... كورونا وأمريكا ومحاولات للعيش!

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

مساعد وزير الدفاع اليمني: 2020 كان عام المفاجآت والهزائم النكراء لتحالف العدوان

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى

هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية

أرفع وسام من الجيش الإيراني للشهيد سليماني

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد!

الجيش الإيراني: اراقة دمائنا لن تحقق أية انجاز للغطرسة العالمية

10 غارات على صنعاء والمحافظة يشنها العدوان السعودي الأمريكي

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف بقيادة واشنطن قرب حدود الكويت

قناة 13 الإسرائيلية: سياح إسرائيليون سارقون في دبي وتركيا!

المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: الشهيد سليماني حذّر من تقسيم السعودية

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

وزير الخارجية الايراني: واشنطن مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي لكن عليها تنفيذ التزاماتها

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة

جاريد كوشنر،: تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب" أمر حتمي

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لعام آخر

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الأمين العام لحزب الله: دم الشهيدين وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق

الأحد 19 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الأمين العام لحزب الله: دم الشهيدين وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق

السيد نصر الله: هناك قلق كبير.. والمنطقة في حالة توتر شديد

الوقت-أعلن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في كلمة له في

مواضيع ذات صلة

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس!

رئيس هيئة الحشد الشعبي: سليماني والمهندس كانا مشروع حل لكل الأزمات في المنطقة!

قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في كلمة له في ذكرى اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندي اليوم الأحد، إنه "جرى تحريف وتزوير تصريح قائد القوات الجوية في حرس الثورة الإيرانية علي حاجي زادة".

وقال السيد أنّ "حاجي زادة قال إن غزة ولبنان هما الخط الأمامي للمواجهة بوجه الاحتلال الإسرائيلي وليس لأجل إيران".

وتابع الأمين العام لحزب الله أنّ "المقاومة هي الوحيدة القادرة على حماية الثروات النفطية للبنان بفضل سلاحها والدعم الإيراني والسوري"، مؤكداً أن "المقاومة في لبنان هي من أكثر المقاومات في التاريخ استقلالاً".

واكد السيد على أنه "لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والسلاح وبين من تآمر على لبنان ودعم الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار السيد نصر الله إلى أنه "لا يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية أن تساوي بين من يدعمها ومن يتآمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته".

واضاف: "لا يمكن لسوريا أن تساوي بين من تآمر عليها ودعم التكفيريين ومن دافع عنها وساعدها". كما قال إنه "لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين التكفيريين ومن ساعدهم على تحرير أرضهم".

وحول المنطقة والخليج الفارسي، قال الأمين العام لحزب الله أنه هناك "قلق كبير في المنطقة والخليج وإسرائيل بسبب الذكرى السنوية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس"، محذراً من أنّ "المنطقة في حالة توتر شديد ولا نعلم أي حادث إلى أين قد يؤدي".

واشار الأمين العام لحزب الله الى أنّ البعض يفترض أن إيران ستعتمد على أصدقائها بالرد "لكن إيران إذا أرادت أن ترد فهي سترد عسكرياً أو أمنيا"، مضيفاً أن "إيران ليست ضعيفة بل قوية وهي تقرر كيف ترد ومتى ترد".

وتابع السيد أنّ "محور المقاومة استطاع استيعاب ضربة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس رغم فداحتها".

السيد نصر الله قال إن "ما كُشف عما قام به الشهيد سليماني وإنجازاته هو قليل وهناك أمور ليس من المناسب الحديث عنها"، معتبراً أن "شعار إخراج أميركا من المنطقة ما كان ليصبح شعاراً تعمل عليه شعوب المنطقة لولا استشهاد القائدين".

وأكد السيد نصر الله أن "استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأميركية على طريق الخروج من العراق".

وختم بالقول إنّ: "الضغط الأميركي على دول صغيرة لوضع حزب الله على لائحة الإرهاب هدفه محاولة حصارنا نفسياً".

وكان الأمين العام لحزب الله قال في مقابلة "حوار العام" إنّ "كل ما قيل حتى الآن حول ما يمكن أن يقدم عليه ترامب في أيامه الأخيرة لا يزال قيد التحليلات"، مضيفاً أنه "يجب أن نتعامل مع الفترة المتبقية من ولاية ترامب بحذر وانتباه".

وأكّد السيد نصر الله أن "محور المقاومة أقوى من أي زمن مضى من دون أي مبالغة"، لافتاً إلى أن هذا المحور "استوعب ضربة استشهاد الحاج قاسم سليماني، رغم أنها كانت قاسية جداً".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إيران حزب الله السيد حسن نصرالله الولايات المتحدة الأميركية قاسم سليماني أبو مهدي المهندس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية