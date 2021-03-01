هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس!

الوقت-نظم أهالي بلدتي نبل والزهراء السوريتين، ظهر اليوم الأحد، مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس.

وفي هذه المناسبة أقامت اللجان الشعبية في بلدتي نبل والزهراء عرضاً عسكرياً في الذكرى.

وفي سياق متصل توافد عشرات الآلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد. كما وشهد محيط مطار بغداد الدولي وقفة احتجاجية حاشدة مساء أمس، أكّد خلالها المشاركون الاستمرار على نهج الشهيدين.

وفي اليمن، نظمت مسيرة حاشدة في محافظة صعدة ضمن فعاليات الذكرى السنوية للشهيدين سليماني والمهندس تحت شعار "وفاء لدماء الشهداء". إضافة إلى فعاليات في صنعاء. وكذلك في إيران ولبنان وفلسطين.

حيث قال الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد، "الشهيد سليماني كان همه فلسطين واستحق أن يكون شهيد القدس لما قدمه من دعم".