وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين

الوقت-غرد السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على حسابه الخاص على تويتر اليوم الأحد، إنه "قبل عام من الآن وفي مثل هذا اليوم، تم اغتيال العدو الأول للإرهابيين المتطرفين وبشكل جبان من قبل الإرهابي الأكبر على صعيد العالم".

وقال ظريف أنه "بينما تخلّد المنطقة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده بكل عظمة واحترام، نعيد التذكير أن الجهة الوحيدة التي انتفعت من مقتله هو تنظيم داعش، حيث زاد من نشاطه منذ ذلك الحين".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق اليوم إن اغتيال الشهيد قاسم سليماني كان انتهاكاً للقوانين وجرس إنذار "يحذر من أن التواجد العسكري الأميركي في المنطقة سبب لزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

وختمت الخارجية الإيرانية قائلة أن "التواجد الأميركي المؤذي فرض على الشرق الأوسط دماراً لا يوصف".