السيد عبد الملك الحوثي: سنكون حيث يجب أن نكون وبكل قوة!

الوقت-شدد عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله في اليمن، ظهر اليوم في كلمة له بمناسبة الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أنّ "الأمة الإسلاميّة مستهدفة من قبل أميركا وإسرائيل في كافة مجالات الحياة".

واعتبر قائد حركة أنصار الله أنّ "الشهادة في إطار القضيّة العادلة هي فوز عظيم"، مبرزاً أنّه "إذا قررت الأمة عدم المواجهة فإنها ستخسر كل شيء".

وأضاف السيد الحوثي: "نحن في مرحلة مهمة وحساسة في الحرب التي تواجهها الأمة"، مشدداً على أنّه "سنحضر في كافة المجالات السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة بجرأة وشجاعة ومسؤوليّة".

وأشار في كلمته إلى أن "تجربة المقاومة في فلسطين أنتجت نصراً وعزة وصنعت الحرية"، كما أنّ "نموذج المقاومة في لبنان حقق انتصارات عظيمة".

وتابع السيد الحوثي: "حقيقة المعركة القائمة في الأمة هي معركة تقودها أميركا وإسرائيل وينضمّ إليهما البعض كعملاء"، مبرزاً أنّ "الأميركي والإسرائيلي عملا على إثارة الفتنة الطائفيّة داخل الأمة".

ويصادف اليوم الأحد، الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أميركيّة قرب مطار بغداد، في 3 كانون الثاني/يناير 2020.