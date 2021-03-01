الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة

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  الأحد 19 جمادي الاول 1442

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الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

أخبار

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس!

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس!

الوقت-نظم أهالي بلدتي نبل والزهراء السوريتين، ظهر اليوم الأحد، مراسم الذكرى الأولى

وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين الوقت-غرد السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني على حسابه الخاص

رئيس هيئة الحشد الشعبي: سليماني والمهندس كانا مشروع حل لكل الأزمات في المنطقة! الوقت-قال السيد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، في كلمة له ظهر اليوم بذكرى استشهاد القائدين

السيد عبد الملك الحوثي: سنكون حيث يجب أن نكون وبكل قوة! الوقت-شدد عبد الملك الحوثي، قائد حركة أنصار الله في اليمن، ظهر اليوم في

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة الوقت-قالت القناة الـ 13 الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن

قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه الوقت- كتب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تقريظا على كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني.

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة الوقت- اكدت كتائب حزب الله العراقية، إنه لن يتم الدخول إلى السفارة الأميركية في بغداد ولن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة.

إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.. حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير الوقت- بدأت حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمشاركة بإحياء الذكرى الاولى للشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

قناة إسرائيلية: سياح إسرائيليون يهربون مخدرات إلى الإمارات احتفالا بالعام الجديد الوقت- أفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية بأن حوالي 8000 إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي، مشيرة إلى أن بعضهم هربوا المخدرات رغم علمهم بأن عقوبة تهريب المخدرات أو تعاطيها بالإمارات تصل إلى السجن 20 عاما أو حتى الإعدام.

حرس الثورة الإسلامية: امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية لكن سليماني أحبط أهدافها الوقت- قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، أن امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية في المنطقة، لكن الشهيد سليماني أوجد وقاد جبهة عرقلت الأهداف الأمريكية في المنطقة وحالت دون تحقيق أهداف الاستكبار.

وزير الدفاع في حكومة الانقاذ: ضباط صهاينة يعملون في مراكز قيادة ضمن المناطق اليمنية المحتلة الوقت- كشف وزير الدفاع في حكومة الانقاذ الوطنية محمد ناصر العاطفي عن "وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة وسيطرة وشبكات تنصت وتجسس، في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة".

الخارجية اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان واستهداف صالة عرس في الحديدة الوقت- أدانت وزارة الخارجية اليمنية، بأشد العبارات، استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين والأعيان المدنية وآخرها استهداف صالة عرس في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

علي أكبر صالحي: سنرفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%” الوقت-شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، صباح اليوم السبت على أنه

دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري الوقت-أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان له نشر اليوم السبت، على إن "الإدارة

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أخبار

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة

الأحد 19 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مستعمرة المطلة منطقة عسكرية مغلقة

الوقت-قالت القناة الـ 13 الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن

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الوقت-قالت القناة الـ 13 الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن مستعمرة المطلة على الحدود مع لبنان "منطقة عسكرية مغلقة".

وقالت القناة الاسرائيلية أنّ الجيش الصهيوني منع التحرك بمحاذاة الحدود مع لبنان "وذلك في أعقاب الاحتفال بالذكرى السنوية لاغتيال قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني وتسجيل تظاهرات وتجمعات على طول السياج".

من جهتها، قالت صحيفة جوروزاليم بوست  إنّ "الاحتفالات والموسيقى في الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني، في الجانب اللبناني من الحدود، بمحاذاة السياج تقلق جداً بلدات خط المواجهة ".

وتحدثت الصحيفة عن أن جيش الاحتلال يستعد لـ"هجوم إيراني" محتمل على أهداف إسرائيلية، انطلاقاً من اليمن أو العراق وذلك مع مع مرور عام على اغتيال سليماني وأبو مهدي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة أكدت، أمس السبت، "وجود حالة استنفار عالية في الجيش الإسرائيلي"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد قوة القدس  الشهيد الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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كلمات مفتاحية :

العراق اليمن لبنان جيروزاليم بوست قاسم سليماني أبو مهدي المهندس

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