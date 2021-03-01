قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه

الوقت- كتب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تقريظا على كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني.

وقال قائد الثورة في تقريظه للكتاب:

كل ما يبرز ذكرى شهيدنا العزيز هو أمر ملفت للنظر ومحب للقلوب.

على الرغم من أن الله قد وضع ذكراه في ذروة الشهرة ومنحه الأجر الدنيوي المتمثل في الإخلاص والعمل الصالح، إلا أن لكل منا واجب، لم أقرأ هذا الكتاب بعد، لكن يبدو أنه قد يكون خطوة في هذا الطريق.

رزقنا الله ما رزقه من فضله

تجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب هو نص السيرة الذاتية للشهيد قاسم سليماني بعنوان "ما خفت من شيء" والمزين بتقريظ قائد الثورة الإسلامية.

ويتضمن هذا الكتاب المخطوطات الشخصية للشهيد سليماني منذ طفولته وحياته في قرية قناة ملك في محافظة كرمان حتى فترة النضال الثوري عام 1978.