نهاية العدوان على اليمن تسطرها دماء المقاومة اليمنية وقدراتهم المتطورة

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  الأحد 19 جمادي الاول 1442

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الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

أخبار

قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه

قائد الثورة الإسلامية يكتب تقريظا على كتاب مذكرات سليماني.. هذا ما جاء فيه

الوقت- كتب قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي تقريظا على كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني.

كتائب حزب الله العراق: لن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة الوقت- اكدت كتائب حزب الله العراقية، إنه لن يتم الدخول إلى السفارة الأميركية في بغداد ولن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة.

إحياء لذكرى الشهيدين سليماني والمهندس.. حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير الوقت- بدأت حشود العراقيين تتوافد من مختلف المحافظات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمشاركة بإحياء الذكرى الاولى للشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

قناة إسرائيلية: سياح إسرائيليون يهربون مخدرات إلى الإمارات احتفالا بالعام الجديد الوقت- أفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية بأن حوالي 8000 إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي، مشيرة إلى أن بعضهم هربوا المخدرات رغم علمهم بأن عقوبة تهريب المخدرات أو تعاطيها بالإمارات تصل إلى السجن 20 عاما أو حتى الإعدام.

حرس الثورة الإسلامية: امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية لكن سليماني أحبط أهدافها الوقت- قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، أن امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية في المنطقة، لكن الشهيد سليماني أوجد وقاد جبهة عرقلت الأهداف الأمريكية في المنطقة وحالت دون تحقيق أهداف الاستكبار.

وزير الدفاع في حكومة الانقاذ: ضباط صهاينة يعملون في مراكز قيادة ضمن المناطق اليمنية المحتلة الوقت- كشف وزير الدفاع في حكومة الانقاذ الوطنية محمد ناصر العاطفي عن "وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة وسيطرة وشبكات تنصت وتجسس، في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة".

الخارجية اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان واستهداف صالة عرس في الحديدة الوقت- أدانت وزارة الخارجية اليمنية، بأشد العبارات، استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين والأعيان المدنية وآخرها استهداف صالة عرس في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

علي أكبر صالحي: سنرفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%” الوقت-شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، صباح اليوم السبت على أنه

دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري الوقت-أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان له نشر اليوم السبت، على إن "الإدارة

شركة النفط اليمنية: خسائرنا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب احتجاز السفن الوقت-قال المدير التنفيذيّ لشركة النفط عمار الأضرعي اليمنية، ظهر اليوم السبت، أن الخسائر الاقتصادية

رئيس هيئة الحشد الشعبي: الحشد الشعبي سيبقى على ما عهدتماه الوقت-أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ظهر اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر

وزير الخارجية الإيراني ينبه ترامب: إحذر الحفرة! الوقت-نبّه محمد جواد ظريف، وزير الخارجيّة الإيراني، في تغريدة له على تويتر ظهر

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران الوقت-قام موقع الإمام السيد علي الخامنئي على تويتر، مساء اليوم، بنشر مقت

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي الوقت- وجه تحالف الفتح في البرلمان العراقي، السبت، تعازيه لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة الفيلسوف آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي.

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، اليوم السبت، ان ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو، مؤكدا أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

السيد الحوثي يوجه رسالة إلى عائلة الشهيد سليماني.. وهذا ما جاء فيها الوقت- وجه قائد حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك الحوثي رسالة إلى عائلة الشهيد قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

حماس: سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الوقت- كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 أولًا بأول.

سائرون: الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا الوقت- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، ان الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية لعدم تحقيقها اية نتائج، مبينا ان تدويل قضية اغتيال قادة النصر في حال عدم تحقيق حكومة الكاظمي أي تقدم.

محافظ الحديدة يعلق على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح الوقت- علق محافظ الحديدة "محمد عياش قحيم"، على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح بمدينة الحديدة اليمنية.

قائد الثورة يقدم التعازي لذوي الفقيد اية الله مصباح يزدي الوقت- قدم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي التعازي والمواساة لذوي الفقيد الراحل اية الله محمد تقي مصباح يزدي.

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نهاية العدوان على اليمن تسطرها دماء المقاومة اليمنية وقدراتهم المتطورة

الأحد 19 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
نهاية العدوان على اليمن تسطرها دماء المقاومة اليمنية وقدراتهم المتطورة

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تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

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الوقت- لم يُظهر مرور الوقت للرياض شيئًا أكثر وضوحًا من الهزيمة الحاسمة لتحالف العدوان السعودي واختلال توازن الحرب لمصلحة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، وهو ما يمكن رؤيته في زيادة تعرض عدد كبير من المدن السعودية للهجمات الصاروخية اليمنية وقد أعطا الضعف والثغرة الأمنية الكبيرة في دفاعات السعودية التي وقفت عاجزة أمام قوات وضربات "أنصار الله" المتنامية، صنعاء مزيدًا من الثقة وذلك بعد الأزمة المالية الحالية التي تواجهها الرياض، نظرًا لاعتماد الاقتصاد السعودي الكبير على عائدات النفط ولهذا فقد أعطت حكومة صنعاء السعوديين إنذارًا نهائيًا بشأن ضرورة قبول مطالبهم في ساحة المعركة. وعليه، حذر وزير الخارجية في حكومة صنعاء "هشام شرف عبد الله"، السعودية في الأيام الأخيرة من أن الهجمات الانتقامية على موانئ دول التحالف ستكون على جدول الأعمال إذا لم يعّدل التحالف سياسته ويُنهي الحصار المفروض على اليمن. وقال إن "صنعاء لن تبقى غير مبالية كما يعتقد البعض، وإذا استمر حصار الموانئ اليمنية فلن تكون موانئ أعداء اليمن آمنة".

وعلي صعيد متصل، دعا عضو المجلس السياسي اليمني "محمد علي الحوثي"، تحالف العدوان السعودي يوم الجمعة الماضي، إلى تغليب السلام من خلال ايقاف عملياته العسكرية ورفع القيود التي يفرضها على المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية، ملمحاً إلى تصعيد عسكري "موجع". وقال "محمد الحوثي"، عبر حسابه على "تويتر": "اليمن يلد بفضل الله من جديد بقدرات في مجالات متعددة". وتابع الحوثي بقوله: "ننصح قبل الدخول في مرحلة الوجع الكبير (في إشارة إلى مهاجمة أهداف حساسة في السعودية) الذي تحدث عنه قائد الثورة (عبد الملك الحوثي) بتغليب السلام من بوابة فك الحصار وإيقاف العدوان عملياً". واستمر "الحوثي" قائلا: "إيقاف العدوان عملياً بعيداً عن السلام الشكلي للاستهلاك الإعلامي، أو تحسين صورة دول العدوان". واعتبر الحوثي "لو كان سيجدي غير هذا الخيار لتم نجاحه"، في إشارة إلى فشل الحل العسكري في اليمن.

وعلى نفس هذا المنوال كشفت العديد من المصادر الاخبارية، أن عام 2019 كان بالتأكيد بداية تغيير جدي في معادلات الحرب، حيث بدأت موجة من الهجمات الصاروخية على أهداف استراتيجية في عمق الأراضي السعودية أصابت الرياض بالشلل التام. ولقد جرت عملية الردع الأولى في 17 آب 2019؛ عندما استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش اليمني والجان الشعبية حقل "الشيبة" النفطي التابع لشركة أرامكو جنوب شرق السعودية، على بعد نحو 10 كيلومترات من حدود الإمارات. ومن جهة أخرى، في 14 أيلول 2019، نُفذت العملية الرادعة الثانية، والتي استهدفت خلالها منشآت أرامكو النفطية في منطقتي "بقيق وخريص" شرق السعودية بعشر طائرات مسيرة، وألحقت أضراراً بنصف إنتاج النفط السعودي. ولقد عانت السعودية من آثار هذه الهجمات خلال الشهور الماضية، حيث منعت "ابن سلمان" من بيع بعض أسهم أرامكو التي يحتاجها لإنقاذ اقتصاد بلاده، وبعد ذلك جاءت عمليتي الردع الثالثة والرابعة في فبراير ويونيو 2020 على التوالي والتي استهدفتا مجدداً أرامكو وأهدافاً عسكرية واستخباراتية في عمق الأراضي السعودية.

لقد تنامت قدرات "أنصار الله" خلال الفترة الماضية بشكل كبير وهذا ما تؤكده الهجمات الصاروخية التي شنوها في السعودية، ونظرًا للدور الحاسم للموانئ في دورة التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية، فإن الضربات اليمنية التي قد تحصل في المستقبل على الموانئ السعودي سيكون لها أثر بالغ على الاقتصادي السعودي الذي يعاني من العديد من الازمات. ولفهم هذه القضية، يمكننا النظر إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها السعودية في قطاع الموانئ في السنوات الأخيرة. ففي عام 2014، عقدت السعودية أول مؤتمر تجاري بحري لها في مدينة الدمام الساحلية وخلال تلك الفترة قدمت الرياض العديد من الالتزامات بتوسيع القطاع البحري في جميع أنحاء البلاد، وعقدت جولتين أخريين من المؤتمرات التجارية خلال السنوات الماضية.

ولقد تمكنت قوات الدفاع الجوية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" قبل عدة أيام من تحقيق نجاح مميز تمّثل في إسقاط طائرة استطلاع من طراز "سي اتش 4" تابعة لقوات تحالف العدوان السعودي في سماء مديرية "مدغل" التابعة لمحافظة مأرب اليمنية. وهذا النجاح اليمني المميز في إسقاط هذه الطائرة المسيرة وأنواع أخرى وحتى الطائرات الحربية المأهولة سابقاً يعتبر إنهاء لخدمة منظومات الرادارات الحديثة المتطورة التي تملكها الرياض ومجموعات بطاريات صواريخ الباتريوت الأمريكية المتمركزة في العديد من المناطق والمدن السعودية إلى الأبد. فقد  فشلت كلياً في إسقاط أي طائرة من أسراب الطائرات اليمنية المسيرة التي كانت وما زالت تجوب سماء السعودية بحرية تامة وتختار أهدافها من بنك الأهداف في العمق السعودي بدقة متناهية متى تشاء وأينما تشاء وايضاً فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية الباليستية المحلية الصنع رغم الحصار الجائر المستمر منذ أكثر من خمس سنوات ونصف السنة.

هنا تجدر الإشارة إلى أن الإنجازات اليمنية الاخيرة المتمثلة في تطوير أجهزة الرادار، وربطها بصواريخ مضادة للطائرات وكاميرا تتابع انطلاق الصاروخ حتى إصابة الهدف؛ قد أخرجت وإلى الأبد بطاريات صواريخ الباتريوت والرادارات الحديثة والمتطورة من الخدمة الفعلية وأهالت التراب على نعش تجارة تلك الصناعات. وتجدر الاشارة الى أبطال الجيش واللجان الشعبية "أنصار الله" إذا قطعوا وعداً لأبناء الشعب اليمني فإنهم سوف يقومون بالوفاء به وهذا ما أثبتته الايام الماضية، حيث خذّر وزير الدفاع في حكومة صنعاء خلال الفترة الماضية السعودية بأنها سوف ترى أياماً سوداء جراء الجرائم التي تقوم بها في حق أبناء الشعب اليمني وبالفعل لقد قامت القوات الصاروخية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية بإمطار المنشآت النفطية والاقتصادية خلال الاشهر الماضية بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرّة.

وفي الختام ينبغي القول إنه لم تعد مناورة التأثير المعنوي على العدو بالاعلان عن القدرات النوعية ضرورية كما في بداية المواجهة، فاليوم، حققت الوحدات الصاروخية والجوية التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية الكثير من النقاط المتقدمة فيما خص الضغط المعنوي والاعلامي على العدوان، وأصبحت حاجة المعركة الأساسية والتي يمكن القول إنها في مراحلها الأخيرة، تتعلق بتحقيق المفاجأة في الميدان، وهذا ما لمسناه من متابعة اغلب معارك التحرير الاخيرة، مثل "نصر من الله" و"البنيان المرصوص" و"فأمكن منهم"، وأيضًا معركة تحرير مناطق البيضاء والضالع من الوحدات الارهابية، حيث تم الاعلان عن كل تلك المعارك والتي امتد بعضها لأسابيع أو أشهر بعد انتهائها وبعد الانتصار فيها واستثمار النجاح. لقد كان اليمن على مر الزمان وسيبقى مقبرة للغزاة؛ ولكن علينا أن نقول منذ اليوم أن اليمن مقبرة للغزاة وساحة خردة لطائراتهم وكل انواع آلياتهم وحتى المصفحة منها. ويشير التهديد الذي أطلقه "محمد علي الحوثي"، نظرًا لبعد المنشآت النفطية السعودية الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، ويؤكد على حدوث تحول كبير في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

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تحذير محمد علي الحوثي تحالف العدوان الرياض منشآت نفطية هزائم تنامي قدرات انصار الله

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