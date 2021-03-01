الجرح القطري البحريني يفتح مجدداً.. من يسعى وراء التصعيد؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 19 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة في الأسابيع المقبلة، ومع استعداد الشعب البحريني للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضتهم التاريخية، من المرجح أن يزيد نظام آل خليفة من الضغوط الأمنية، وخاصةً على قادة المعارضة.

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

أخبار

قناة إسرائيلية: سياح إسرائيليون يهربون مخدرات إلى الإمارات احتفالا بالعام الجديد

قناة إسرائيلية: سياح إسرائيليون يهربون مخدرات إلى الإمارات احتفالا بالعام الجديد

الوقت- أفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية بأن حوالي 8000 إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي، مشيرة إلى أن بعضهم هربوا المخدرات رغم علمهم بأن عقوبة تهريب المخدرات أو تعاطيها بالإمارات تصل إلى السجن 20 عاما أو حتى الإعدام.

حرس الثورة الإسلامية: امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية لكن سليماني أحبط أهدافها الوقت- قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، أن امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية في المنطقة، لكن الشهيد سليماني أوجد وقاد جبهة عرقلت الأهداف الأمريكية في المنطقة وحالت دون تحقيق أهداف الاستكبار.

وزير الدفاع في حكومة الانقاذ: ضباط صهاينة يعملون في مراكز قيادة ضمن المناطق اليمنية المحتلة الوقت- كشف وزير الدفاع في حكومة الانقاذ الوطنية محمد ناصر العاطفي عن "وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة وسيطرة وشبكات تنصت وتجسس، في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة".

الخارجية اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان واستهداف صالة عرس في الحديدة الوقت- أدانت وزارة الخارجية اليمنية، بأشد العبارات، استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين والأعيان المدنية وآخرها استهداف صالة عرس في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

علي أكبر صالحي: سنرفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%” الوقت-شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، صباح اليوم السبت على أنه

دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري الوقت-أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان له نشر اليوم السبت، على إن "الإدارة

شركة النفط اليمنية: خسائرنا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب احتجاز السفن الوقت-قال المدير التنفيذيّ لشركة النفط عمار الأضرعي اليمنية، ظهر اليوم السبت، أن الخسائر الاقتصادية

رئيس هيئة الحشد الشعبي: الحشد الشعبي سيبقى على ما عهدتماه الوقت-أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ظهر اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر

وزير الخارجية الإيراني ينبه ترامب: إحذر الحفرة! الوقت-نبّه محمد جواد ظريف، وزير الخارجيّة الإيراني، في تغريدة له على تويتر ظهر

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران الوقت-قام موقع الإمام السيد علي الخامنئي على تويتر، مساء اليوم، بنشر مقت

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي الوقت- وجه تحالف الفتح في البرلمان العراقي، السبت، تعازيه لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة الفيلسوف آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي.

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، اليوم السبت، ان ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو، مؤكدا أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

السيد الحوثي يوجه رسالة إلى عائلة الشهيد سليماني.. وهذا ما جاء فيها الوقت- وجه قائد حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك الحوثي رسالة إلى عائلة الشهيد قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

حماس: سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الوقت- كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 أولًا بأول.

سائرون: الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا الوقت- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، ان الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية لعدم تحقيقها اية نتائج، مبينا ان تدويل قضية اغتيال قادة النصر في حال عدم تحقيق حكومة الكاظمي أي تقدم.

محافظ الحديدة يعلق على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح الوقت- علق محافظ الحديدة "محمد عياش قحيم"، على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح بمدينة الحديدة اليمنية.

قائد الثورة يقدم التعازي لذوي الفقيد اية الله مصباح يزدي الوقت- قدم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي التعازي والمواساة لذوي الفقيد الراحل اية الله محمد تقي مصباح يزدي.

وزارة الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات أي مغامرة عسكرية! الوقت-قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي مع الشيخ أحمد ناصر

هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية الوقت-قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم في بيان له أنه هناك

خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت! الوقت-كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إخلاء سفين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

سجادة حمراء دامية تستقبل حکومة منصور هادي في عدن

شركة النفط اليمنية: خسائرنا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب احتجاز السفن

الخارجية اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان واستهداف صالة عرس في الحديدة

علي أكبر صالحي: سنرفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%”

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

حرس الثورة الإسلامية: امريكا كانت تسعى إلى نهب الدول وتفكيك الدول الإسلامية لكن سليماني أحبط أهدافها

رئيس هيئة الحشد الشعبي: الحشد الشعبي سيبقى على ما عهدتماه

السيد الحوثي يوجه رسالة إلى عائلة الشهيد سليماني.. وهذا ما جاء فيها

وزير الدفاع في حكومة الانقاذ: ضباط صهاينة يعملون في مراكز قيادة ضمن المناطق اليمنية المحتلة

وزير الخارجية الإيراني ينبه ترامب: إحذر الحفرة!

عام 2020 كان قاسياً على أفغانستان... كورونا وأمريكا ومحاولات للعيش!

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %

دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

الذكرى العاشرة للصحوة الإسلامية في الوطن العربي.. ماذا حققت وماذا خسرت ؟

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى

طهران تكشف عن متورطين باغتيال القائد سليماني

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين وتعتدي على آخرين بالضفة الغربية

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

وسائل اعلامية اسرائيلية: الاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو في القدس

هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

استطلاع انتخابي: غانتس سيخسر!

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف بقيادة واشنطن قرب حدود الكويت

الشرطة الأمريكية تقتل رجلا أسوداً جديداً

عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

منظمة الأمم المتحدة: اليمنيون يتضورون جوعاً ومعرضون لخطر الموت

الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الجرح القطري البحريني يفتح مجدداً.. من يسعى وراء التصعيد؟

الأحد 19 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الجرح القطري البحريني يفتح مجدداً.. من يسعى وراء التصعيد؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تتصاعد التوترات بين قطر والبحرين في وقت تحولت فيه هذه القضية، عشية قمة الرياض، إلى تحد أساسي وعقبة كبيرة في مسار الجهود التي تبذل لحل أزمة مجلس التعاون الخليجي المستمرة منذ ثلاث سنوات، إذ إن هذه الخلافات لها خلفية تاريخية وتحكمها النزاعات الإقليمية والسياسية.

الخلفية التاريخية للخلافات

يعتقد البحرينيون أن قطر جزء منفصل عن البحرين تاريخياً والتي انفصلت عن البحرين عام 1870 بعد الحكم العثماني على شبه الجزيرة العربية، حيث إن عائلة آل خليفة تعتبر جذورها تعود إلى مدينة الزبارة (مدينة تاريخية في شمال غرب قطر(.

فبعد تمرد القبائل في المناطق الداخلية من السعودية ضد العثمانيين، قرر العثمانيون اختيار قبيلة للحكم بدلاً من الاعتماد على إرسال قوة لمواجهة التمرد في قطر ومنع اعتداء بريطانيا على الأراضي المحتلة حديثًاً، حيث تم انتخاب جاسم آل ثاني، زعيم إحدى القبائل البارزة في الدوحة، ليحكم قطر الخاضعة للسيطرة العثمانية.

وعلى الرغم من الاعتراف بالبحرين وقطر كوحدتين إقليميتين مستقلتين في معاهدة 1913 بين العثمانيين والبريطانيين، سعت البحرين طوال القرن العشرين لاستعادة أراضيها المفقودة في قطر لأن المعاهدة لم ترسم حدوداً دقيقة بين الجانبين، بمعنى آخر، لم يكن هناك ترسيم واضحاً بين البحرين وقطر، حتى مع نهاية الإمبراطورية العثمانية توترت العلاقات بين قطر والبحرين، وفي عام 1937، قام أمير قطر عبد الله بن جاسم آل ثاني، بقمع القبائل التي كانت تعتبر نفسها تابعة للحكومة البحرينية.

الخلافات الإقليمية

تدور الخلافات الإقليمية بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية ومنطقة الزبارة وجزر حوار - أرخبيل مكون من جزيرة حوار الرئيسة وجزيرة ربض الشرقية وربض الغربية والحجيات وسواد الجنوبية وسواد الشمالية وامحزوزة والوكور وبو تمور وبو سداد.

ومن أسباب الخلافات الإقليمية الواسعة بين قطر والبحرين، كما ذكرنا، أن المعاهدة البريطانية العثمانية عام 1913 لم تحدد الحدود بين البحرين وقطر، وتسبب وجود موارد نفطية وغازية هائلة في هذه المناطق في نزاع بين الجانبين حول ملكية هذه الجزر. ففي عام 1971، تحدت قطر البحرين على جزر حوار، وبدأت الحرب البحرية - بشكل دوري. وخاصة في عام 1985، كانتا على شفا الحرب. وفي عام 2020 ، بعد أن بدأت البحرين في بناء التحصينات في جزيرة فشت الديبل، وصفت قطر البناء بأنه انتهاك لاتفاقية 1978 ، وفي أبريل 1986، دخلت القوات القطرية الجزيرة بطائرة هليكوبتر، معلنة أنها "منطقة محظورة". واعتقلت العديد من المسؤولين البحرينيين و 29 من المتعاقدين الهولنديين الذين عينتهم البحرين.

وفي التسعينيات، ونتيجة لعجز الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي على التوسط في النزاع، قررت الدولتان إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ففي عام 2001، أعلنت محكمة العدل الدولية حكمها واتخذت القرار بشأن السيادة على الجزر المتنازع عليها من خلال إقامة حدود بحرية. وقضت المحكمة بأن الزبارة وجزيرة جنان وجزيرة فشت الديبل لقطر، وأن جزر الحوار وقطعة جرادة للبحرين.

أزمة مجلس التعاون وفتح الجروح القديمة

خلال السنوات التي أعقبت إعلان قرار محكمة لاهاي، وعلى الرغم من أن العلاقات بين قطر والبحرين لم تكن متأزمة كما كانت عليه في العقود السابقة ، لكن الخلافات كانت كنار تحت الرماد على وشك الاشتعال. وعلى الرغم من أن قطر كانت خلال تطورات ما سمي بـ"الربيع العربي" على خلاف مع دول أعضاء أخرى في مجلس التعاون حول كيفية التعامل مع الثورات الشعبية في الدول العربية ، لكنها بسبب المخاوف المشتركة من وجود موجة من المطالبة بالديمقراطية في الخليج الفارسي، لم تنشط الدوحة وذراعها الإعلامي المؤثر، أي إن الجزيرة، في تغطية الثورة الشعبية في البحرين على عكس تغطية التطورات في مصر وتونس وليبيا وسوريا.

لكن في عام 2017 ظهرت جروح الخلافات الإقليمية والسياسية القديمة بين قطر والبحرين، وفي الواقع يمكن القول إن آل خليفة انتهزوا فرصة قرار السعودية والإمارات ومصر حصار قطر ومعاقبتها لدعمها الإخوان وذلك من أجل إعادة فتح ملف الخلافات.

ويمكن ملاحظة ذلك في السماح للمعارضين الداخليين للحكومة بالتجسس لمصلحة قطر فضلاً عن خلق توترات على الحدود المتنازع عليها مع الدوحة، ففي وقت سابق من الشهر الماضي، أرسلت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني رسالة إلى مسؤولي الأمم المتحدة وقدمت فيها شكوى بسبب اعتداء أربع طائرات عسكرية بحرينية في 9 ديسمبر على المجال الجوي القطري وانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية، خلال الأسابيع الماضية، عن توقيف طاقم سفينة صيد بحرينية لخرقها مياهها الإقليمية.

وفي هذا الصدد، كشفت بعض المصادر أن البحرين، وبدعم من الإمارات والسعودية، تصعد خلافاتها مع قطر وتفتح ملفاً يتعلق بالخلافات السابقة بين البلدين حول الحدود البحرية، والذي أغلق بعد قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكن المنامة غير راضية عنه تماماً.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

البحرين قطر الخلافات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية