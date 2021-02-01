علي أكبر صالحي: سنرفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%”

الوقت-شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، صباح اليوم السبت على أنه “ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تشرف على عملية رفع تخصيب اليورانيوم في البلاد من 4%، إلى 20%”.

وتابع المسؤول الايراني: “بعثنا برسالة إلى مندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لتقديمها إلى هذه المؤسسة، وبحسب قرار مجلس الشورى الاسلامي نريد البدء في التخصيب بنسبة 20%، لأنه يتعين علينا إبلاغ الوكالة أن مفتشي هذه المؤسسة يجب أن يحضروا ويزيلوا الاختام عن بعض المعدات”.

وأشار الى أننا “بحاجة لتغيير اسطوانات غاز اليورانيوم، فاسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%. نحتاج الآن إلى توصيل أربعة 5% لنحصل على 20%، يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أعلنا أننا نريد أن نفعل ذلك في المستقبل القريب وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وقال: “علينا تنفيذ قرار مجلس الشورى الاسلامي والقانون وقد وضعت الحكومة لائحة داخلية في هذا الشأن حول كيفية تنفيذه، وإن شاء الله سنبدأ بالتخصيب بنسبة 20٪ قريبا، ويتعين على رئيس الجمهورية ان يوعز بهذا الامر، أعطى الايعاز الأولي وبدورنا قدمنا بلاغا الى الوكالة الدولية، نحن جنود وأيدينا على الزناد وبانتظار الأمر من القائد، نمتلك هذه الجاهزية وسنقوم بالإنتاج في أسرع وقت”.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في منشأة فوردو سيتم بسرعة كبيرة.