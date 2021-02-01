دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري

الوقت-أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها نشر اليوم السبت، على إن "الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين الناجمة عن دعمها الإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب".

ووصفت الخارجية السورية بيان السفارة الأمريكية الذي "حمّل النظام السوري مسؤولية الأزمة الإنسانية في البلاد" بـ"الأكاذيب".

وقالت أنّ هذا السلوك يؤكّد "إصرار واشنطن على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها في المنطقة".

وأشارت إلى أنّ "نتائج هذه السياسات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ، فرض في 22 كانون الأول/ ديسمبر، عقوبات على 7 شخصيات و10 كيانات سورية منها البنك المركزي.

كما أكدت السفارة الأمريكية في دمشق، أن "واشنطن ستواصل العمل بعقوباتها التي فرضتها على سوريا بموجب ما يسمى قانون قيصر".

ويذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جول راي بيرن، قال في وقت سابق، إنّه "لا مساعدة في إعادة الإعمار دون تنازلات سياسية من جانب دمشق".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال خلال استقبال نظيره السوري فيصل المقداد الشهر الماضي، إن "حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في سوريا يوفر الظروف المناسبة لعودة اللاجئين"، مشدداً على أن "العقوبات تعرقل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري".