رئيس هيئة الحشد الشعبي: الحشد الشعبي سيبقى على ما عهدتماه

الوقت-أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ظهر اليوم في ذكرى استشهاد قادة النصر، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إن طريق الجهاد والتضحية ما زال طويلاً.

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي "لم يكن يليق بكما بعد هذا السفر الخالد من الجهاد والكبرياء سوى الشهادة، وهي أمنية وحلم راودكما منذ بداية العهد والطريق، ولطالما بكيتما بعد كل معركة بقيتما فيها أحياء، يحدوكما شوق إلى الحسين وإلى رفاقكما من الشهداء".

وأضاف "أي روح عظيمة تحملانها وأي شموخ وسموّ كنتما تأملانه، حيث أبى الله إلا أن يتمَّ نوره عليكما في ليلة كانت تكريماً لكما وأوسمة شرف إلهية نلتماها، لا يمنحها الله الا للمصطفين من عباده".

كما جدد الفياض العهد بأن يسير الحشد الشعبي بهامات مرفوعة، "فلم نهن ولم نضعف، ونحن على أهبة الاستعداد كما هو عهدكما بنا في كل خطب ومنازلة، في الحرب والسلام وفي كل الميادين"، مضيفاً "ستبقى دماؤكما كابوساً يَؤُزّ مضاجع القتلة المجرمين، وسوف تسقط هذه العروش الخاوية المتغطرسة".

كذلك قال إن "الحشد الشعبي وكما وصفتماه بضمير الأمة ونداء المرجعية رجال أشداء وثابتون يستلهمون من المهندس العظيم وسليماني العراق كل معاني التضحية والصبر على الخطوب، ومواجهة أي خطر يحدق بهذه الأمة".

وتابع الفياض "نجدد العهد دوماً لمرجعيتنا الرشيدة ولشهدائنا العظماء قادة النصر ولشعبنا الصابر الأبي على السير على طريق الشوكة عينه وإننا لن نخذلهم أبداً ولله الموفق والمستعان".

واغتيل القائدين سليماني والمهندس، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.