وزير الخارجية الإيراني ينبه ترامب: إحذر الحفرة!

الوقت-نبّه محمد جواد ظريف، وزير الخارجيّة الإيراني، في تغريدة له على تويتر ظهر اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أسماه "المصيدة".

وشدد وزير الخارجية الايراني على أن "معلومات جديدة من العراق تشير إلى أن عملاء إسرائيل المحرّضين يقومون بالتآمر لشن هجمات على الأمريكيين، لجرّ ترامب إلى حرب من خلال ذرائع مصطنعة".

وقال ظريف: "يا ترامب، إحذر المصيدة. فأي لعب بالنار، سيقابل برد جاد، خاصة على أصدقائك المقربين".

ظريف كان كشف منذ أيام، عن وجود معلومات استخباراتيّة من العراق تشير إلى "مؤامرة أمريكية لاصطناع ذريعة للحرب ضد طهران".

وأكد ظريف أن إيران "لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع فوراً وبكل الوسائل عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

ويصادف غداً الأحد 3 كانون الثاني/يناير 2021، الذكرى السنويّة الأولى لاغتيال قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، فيما تتخوّف الولايات المتحدة من رد إيراني بالمناسبة.