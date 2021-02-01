قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

الوقت-قام موقع الإمام السيد علي الخامنئي على تويتر، مساء اليوم، بنشر مقتطفات من تصريحات سماحته حول الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وبحسب التغريدات، جاءت المقتطفات تحت عنوان “رجل الميدان؛ بطل ايران” لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني، جاء فيها: “استشهاد سليماني كان حدثا تاريخيا، ليس حدثا عاديا ينساه التاريخ؛ هذا الحدث سُجِّل في التاريخ كنقطة وضّاءة. الشهيد سليماني اصبح بطل الشعب الايراني وكذلك بطل الامة الاسلامية؛ هذه نقطة اساسية. فليفتخر الايرانيون بانفسهم بأن ظهر من بينهم رجل من قرية نائية، يسعى، يجاهد، يبني نفسه، يتحول الى شخصية لامعة وبطل الامة الاسلامية…”

يذكر ان قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس استشهدا مع مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في اعتداء ارهابي اميركي بطائرتين مسيرتين في محيط مطار بغداد.