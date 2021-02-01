قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 18 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني الوقت- تقترب الذكرى الأولى لاستشهاد لواء القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ومجموعة من رفاقه بالقرب من مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2017، ولا يزال الشعب الإيراني، إلى جانب بقية الأحرار في العالم، حزين على فقدان هذا الجندي المخلص للوطن والولاية.

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية الوقت- يشير التهديد الذي تتعرض له الموانئ السعودية، نظرًا لبعدها الكبير عن الأراضي اليمنية، إلى زيادة واسعة في المستويات العسكرية والدفاعية لجماعة "أنصار الله" ضد المعتدين، وتؤكد على حدوث تحولًا كبيرًا في معادلات الحرب، وأن السعودية ليس لديها خيار سوى الامتثال لمطالب اليمن بإنهاء حصارها اللاإنساني.

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته مرت الذكرى الـ12 للحرب التي شنها العدو الصهيونيّ الغاصب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2008، بعد أكثر من عام على سيطرة حركة حماس على القطاع، وهي حرب دامت وقتها لأكثر من 21 يوما

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟ الوقت- أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم أمس عبر شاشة قناة "الميادين" ضمن لقاء حمل عنوان "حوار العام"، وتناول السيد نصرالله العديد من المواضيع الشائكة في المنطقة، بما فيها مسألة اغتيال الشهيد الحاج قائد فيلق القدس...

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى الوقت- انضمت المغرب إلى قافلة التطبيع بشكل رسمي يوم الأربعاء الماضي، ولاشك بأنه كان خبراً محزناً لجميع الأحرار في العالم، لاسيما داخل المغرب، التي يعشق سكانها فلسطين ويدافعون عن القضية الفلسطينية في جميع المناسبات، ولكن...

أخبار

شركة النفط اليمنية: خسائرنا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب احتجاز السفن

شركة النفط اليمنية: خسائرنا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب احتجاز السفن

الوقت-قال المدير التنفيذيّ لشركة النفط عمار الأضرعي اليمنية، ظهر اليوم السبت، أن الخسائر الاقتصادية

وزير الخارجية الإيراني ينبه ترامب: إحذر الحفرة! الوقت-نبّه محمد جواد ظريف، وزير الخارجيّة الإيراني، في تغريدة له على تويتر ظهر

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران الوقت-قام موقع الإمام السيد علي الخامنئي على تويتر، مساء اليوم، بنشر مقت

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي الوقت- وجه تحالف الفتح في البرلمان العراقي، السبت، تعازيه لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة الفيلسوف آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي.

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % الوقت- أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، اليوم السبت، ان ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو، مؤكدا أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

السيد الحوثي يوجه رسالة إلى عائلة الشهيد سليماني.. وهذا ما جاء فيها الوقت- وجه قائد حركة "أنصار الله" السيد عبدالملك الحوثي رسالة إلى عائلة الشهيد قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

حماس: سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الوقت- كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 أولًا بأول.

سائرون: الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا الوقت- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، ان الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية لعدم تحقيقها اية نتائج، مبينا ان تدويل قضية اغتيال قادة النصر في حال عدم تحقيق حكومة الكاظمي أي تقدم.

محافظ الحديدة يعلق على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح الوقت- علق محافظ الحديدة "محمد عياش قحيم"، على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح بمدينة الحديدة اليمنية.

قائد الثورة يقدم التعازي لذوي الفقيد اية الله مصباح يزدي الوقت- قدم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي التعازي والمواساة لذوي الفقيد الراحل اية الله محمد تقي مصباح يزدي.

وزارة الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات أي مغامرة عسكرية! الوقت-قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي مع الشيخ أحمد ناصر

هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية الوقت-قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم في بيان له أنه هناك

خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت! الوقت-كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إخلاء سفين

الرئيس التونسي ينتقد النظام السياسي في تونس الوقت-عاود الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم، انتقاداته للنظام السياسي ف

الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية: بالرغم من الحصار سليماني لم ينسى عوائل الشهداء في القطاع1 الوقت-أعلن الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية أبو مجاهد، في تغريدات له ظهر

هكذا بدات سرايا القدس العام الجديد! الوقت-عرضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم، ولأول مرة مشاهد لأحدث

قائد قوة القدس: سليماني ما زال حي فينا وأبناء المقاومة يتقدمون

قائد الجيش الايراني: الخوف من الانتقام هو بداية لسقوط النظام الأميركي الوقت-أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، في مقابلة له مع الموقع

العراق: انفجار عبوة ناسفة برتل تابع للتحالف بقيادة واشنطن قرب حدود الكويت الوقت-أفادت مصادر عراقية، بعد ظهر اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت

الشرطة الأمريكية تقتل رجلا أسوداً جديداً الوقت-أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وزارة الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات أي مغامرة عسكرية!

هكذا بدات سرايا القدس العام الجديد!

الرئيس التونسي ينتقد النظام السياسي في تونس

حماس: سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

سائرون: الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا

قائد قوة القدس: سليماني ما زال حي فينا وأبناء المقاومة يتقدمون

نهب ثروات اليمن النفطية.. تحالف العدوان السعودي الإماراتي يكشف عن وجهه القبيح

الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية: بالرغم من الحصار سليماني لم ينسى عوائل الشهداء في القطاع1

خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت!

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي

السيد الحوثي يوجه رسالة إلى عائلة الشهيد سليماني.. وهذا ما جاء فيها

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %

هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية

باعتراف الإعلام العبريّ.. الإسرائيليون ينهبون فنادق دبي عاصمة "الدعارة والبغاء"

قائد الثورة يقدم التعازي لذوي الفقيد اية الله مصباح يزدي

قائد قوة القدس: سليماني ما زال حي فينا وأبناء المقاومة يتقدمون

وزارة الخارجية الإيرانية: الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات أي مغامرة عسكرية!

الرئيس التونسي ينتقد النظام السياسي في تونس

هكذا بدات سرايا القدس العام الجديد!

حماس: سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

نهب ثروات اليمن النفطية.. تحالف العدوان السعودي الإماراتي يكشف عن وجهه القبيح

سائرون: الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا

هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية

قائد الثورة يقدم التعازي لذوي الفقيد اية الله مصباح يزدي

خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت!

محافظ الحديدة يعلق على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح

الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية: بالرغم من الحصار سليماني لم ينسى عوائل الشهداء في القطاع1

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي

السيد الحوثي يوجه رسالة إلى عائلة الشهيد سليماني.. وهذا ما جاء فيها

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل!

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

لماذا تحاول أنقرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

الأجواء اللبنانية تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران الصهيوني

منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ملايين الأطفال سيعانون في العام الجديد!

هذه تفاصيل هجوم "قاصم الجبارين" على رتل أمريكي جنوب بغداد!

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

انفجارات في مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة يوقعان عدداً من القتلى

الشرطة الأمريكية تقتل رجلا أسوداً جديداً

وثائق اسرائيلية: هذا ما قاله بايدن عن السعودية عام !

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين وتعتدي على آخرين بالضفة الغربية

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

الحزب الديمقراطي اللبناني: احراق مخيمات السوريين جريمة ضد الإنسانية والقيم والأخلاق

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

وزيرة الصحة الفلسطينية تدين القصف الصهيوني لمستشفى الدرة

وكالة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك

حماس غاضبة من المغرب.. التطبيع الذي قد ينتج فوضى

رغم الإغلاق المشدد.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

غرفة العمليات تسجل 153خرقاً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الخارجية الفلسطينية: الهجمة الاستيطانية شهدت تصاعداً في السنوات الأربع الأخيرة

وسائل اعلامية أمريكية: هذا ماتوصل إليه المحققون في انفجار ناشفيل!

10 غارات على صنعاء والمحافظة يشنها العدوان السعودي الأمريكي

منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ملايين الأطفال سيعانون في العام الجديد!

عبد اللهيان: تم الكشف عن الآمرين والمنفذين لهذه لعملية اغتيال الفريق سليماني

الذكرى العاشرة للصحوة الإسلامية في الوطن العربي.. ماذا حققت وماذا خسرت ؟

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

لماذا تُعد إيران الخيار الأكثر الأنسب والأفضل لتعزيز القوة العسكرية للعراق؟

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

"حزب الله" والانتقال من الردع إلى التفوق

أمريكا المتهم الرئيس في إثارة الاضطرابات داخل العراق

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

الصدر يدعو الى توحيد البيت الشيعي في العراق و"حزب الله العراق" يرحب

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

قاليباف يؤكد استمرار دعم إيران لسوريا

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

نائب وزير الخارجيّة الأميركي يعترف: لم نحقق ما كنا نسعى إليه مع كوريا الشمالية

كيف فتحت الامارات نافذة للصهاينة لكيّ الوعي العربي؟

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

جاريد كوشنر،: تطبيع العلاقات بين الرياض و"تل أبيب" أمر حتمي

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع السلاح للسعودية والإمارات لعام آخر

الصراع السعودي الإماراتي في اليمن.. التنافس في الجنوب والانتقام في الشرق

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

السبت 18 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

الوقت-قام موقع الإمام السيد علي الخامنئي على تويتر، مساء اليوم، بنشر مقت

مواضيع ذات صلة

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %

قائد الجيش الايراني: الخوف من الانتقام هو بداية لسقوط النظام الأميركي

الخارجية الايرانية: شعوب أنحاء المنطقة أبدت استنكارها وغضبها تجاه قتلة القائد سليماني

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قام موقع الإمام السيد علي الخامنئي على تويتر، مساء اليوم، بنشر مقتطفات من تصريحات سماحته حول الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وبحسب التغريدات، جاءت المقتطفات تحت عنوان “رجل الميدان؛ بطل ايران” لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني، جاء فيها: “استشهاد سليماني كان حدثا تاريخيا، ليس حدثا عاديا ينساه التاريخ؛ هذا الحدث سُجِّل في التاريخ كنقطة وضّاءة. الشهيد سليماني اصبح بطل الشعب الايراني وكذلك بطل الامة الاسلامية؛ هذه نقطة اساسية. فليفتخر الايرانيون بانفسهم بأن ظهر من بينهم رجل من قرية نائية، يسعى، يجاهد، يبني نفسه، يتحول الى شخصية لامعة وبطل الامة الاسلامية…”

يذكر ان قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس استشهدا مع مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في اعتداء ارهابي اميركي بطائرتين مسيرتين في محيط مطار بغداد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامام الخامنئي الشهيد سليماني قاسم سليماني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية