سائرون: الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا

الوقت- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، ان الحل الوحيد للعراق هو الغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية لعدم تحقيقها اية نتائج، مبينا ان تدويل قضية اغتيال قادة النصر في حال عدم تحقيق حكومة الكاظمي أي تقدم.

وقال المسعودي في تصريح لموقع المعلومة، ان “اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية لم تحقق أي نتائج بل قيدت العراق في تحقيق أي اتفاقية استراتيجية مع دولة اخرى وعليه الغاءها”.

واضاف ان “على الحكومة التعجيل في اعلان التحقيق بشان الاعتداء الاميركي على قادة النصر في مطار بغداد وفي حال فشلت فان القضية سيتم تدويلها في المحاكم الدولية لنيل الحقوق”.

واوضح المسعودي، ان ” حكومة مصطفى الكاظمي لم يكن لها موقف واضح تجاه التواجد الاميركي كونها تحاول تسويف قضية البرلمان بشان اخراج تلك القوات من العراق”.