محافظ الحديدة يعلق على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح

الوقت- علق محافظ الحديدة "محمد عياش قحيم"، على الجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي بقاعة أفراح بمدينة الحديدة اليمنية.

وقال قحيم للمسيرة، إن الحادثة مؤلمة جدا، وللأسف هذه جريمة من جرائم تسكت عنها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحديدة تتعرض لقصف وتصعيد مقابل صمت غير مبرر من الأمم المتحدة.

وأكد أن صمت الأمم المتحدة يشجع مرتزقة العدوان على ارتكاب جرائم وجريمة اليوم في هذا السياق، لافتًا إلى أن قوى العدوان لا تتورع عن ارتكاب الجرائم وإلقاء اللائمة على الآخرين.

وكان مرتزقة العدوان قصفوا بالمدفعية مساء الجمعة، "صالة أفراح المنصور"، في شارع المطار بمديرية الحوك بمدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 7 آخرين.