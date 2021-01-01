هنية: مساع واتصالات جديدة لاستئناف الحوار وإنجاز المصالحة الوطنية

الوقت-قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم في بيان له أنه هناك "مساعٍ جديدة لاستئناف الحوار الوطني، من أجل إنجاز المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأضاف البيان إنه يعتبر الوحدة الوطنية "حجر الزاوية والركن الأساس، في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة".

هنية كشف عن "اتصالات داخلية وخارجية، نجريها من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة فتح والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز متطلبات الوحدة".

وأكد أن متطلبات الوحدة "تكون عبر إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية، وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الداخل والخارج، عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت عودتها إلى التنسيق الأمني والمدني مع "إسرائيل" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد توقفه لأشهر.

وأعلنت حركة حماس أن عودة السلطة إلى التنسيق الأمني أفشل المصالحة الفلسطينية الداخلية والوحدة الوطنية.