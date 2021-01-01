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  الجمعة 17 جمادي الاول 1442

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أخبار

خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت!

الجمعة 17 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت!

الأمن العراقي يعلن إخلاء سفينة في المياه الدولية بسبب لغم بحري كبير

الوقت-كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إخلاء سفين
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الوقت-كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إخلاء سفينة في المياه الدولية، بعد التصاق لغم بحري كبير فيها، وهي تبعد 28 ميلاً بحرياً عن الموانئ العراقية النفطية.

وقالت الخلية إن "السفينة مؤجرة من شركة (سومو) للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها".

وأضاف أنه "تمّ نقل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية جواً إلى الفاو، وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى، والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

وأكد البيان أن "فريق المعالجة لايزال مستمراً بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم، وإخلاء السفينة المستهدفة"، لافتاً إلى أن القوات البحرية تبذل جهداً كبيراً مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

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