خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت!

الوقت-كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إخلاء سفينة في المياه الدولية، بعد التصاق لغم بحري كبير فيها، وهي تبعد 28 ميلاً بحرياً عن الموانئ العراقية النفطية.

وقالت الخلية إن "السفينة مؤجرة من شركة (سومو) للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها".

وأضاف أنه "تمّ نقل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية جواً إلى الفاو، وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى، والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

وأكد البيان أن "فريق المعالجة لايزال مستمراً بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم، وإخلاء السفينة المستهدفة"، لافتاً إلى أن القوات البحرية تبذل جهداً كبيراً مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".