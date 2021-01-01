الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية: بالرغم من الحصار سليماني لم ينسى عوائل الشهداء في القطاع1

الوقت-أعلن الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية أبو مجاهد، في تغريدات له ظهر اليوم على تويتر، إن قائد قوة القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني "قائد كبير وداعم أساسي للمقاومة الفلسطينية".

وتابع أبو مجاهد في حديث للميادين، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، إن القائد سليماني استهدف لأنه "بات يشكل خطراً وجودياً على الكيان الصهيوني".

وأشار أبو مجاهد الى أن الدعم للمقاومة الفلسطينية وتطور أدائها لن ينقطعا بالمطلق، ومؤكداً أن "إيران ما زالت تواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية، كما كان قائماً في حياة الشهيد سليماني".

وأضاف أبو مجاهد أن الشهيد سليماني كان "على رأس الجهد الذي أوصل المقاومة الفلسطينية إلى ما وصلت إليه من إمكانيات".

ولأول مرة كشف أبو مجاهد أن استخدام المقاومة الفلسطينية في غزة صاروخ "كورنيت" غيّر حسابات الاحتلال، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية بكل إمكانياتها توحدت ضمن غرفة العمليات لإرسال رسالة قوة للعدو.

واضاف: "المقاومة ستكون موحدة في أي معركة على شعبنا أو على أي طرف من أطراف المحور".

أبو مجاهد لفت إلى أن تواضع الشهيد سليماني كان يُشعر من يقف أمامه بأنه على معرفة به منذ وقت طويل، لافتاً إلى أنه كان يشرف على دعم ورعاية أسر الشهداء في قطاع غزة.

كما تحدث عن أسلوب الشهيد سليماني في توجيه النصح للمقاتلين والمقاومين، قائلاً إنه "كان ينمّ عن الود والحب تجاه هؤلاء".

يذكر أن الفريق سليماني استشهد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في 3 كانون الثاني/يناير 2020 بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.