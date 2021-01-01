هكذا بدات سرايا القدس العام الجديد!

الوقت-عرضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم، ولأول مرة مشاهد لأحدث تصنيعٍ من الصواريخ لـ"سرايا القدس"، وذلك عقب يومين من انتهاء مناورة فصائل المقاومة الفلسطينية "الركن الشديد".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قد صرح أمس الخميس أن مناورات "الركن الشديد" تضمنت تجربة صواريخ بمدى تجاوز 100 كلم.

وقال النخالة أن دور إيران وسوريا في تطوير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، مؤكداً أن سوريا ساهمت في تدريب الفلسطينيين على صناعة الصواريخ في معسكراتها.

وأثنى على نشاط الجنرال الشهيد قاسم سليماني في نقل الأسلحة بطرق "شبه إعجازية" إلى قطاع غزة المحاصر، مضيفاً أن "كل وحدات هندسة التصنيع تم تدريبها في إيران سواء من حماس أو من الجهاد الإسلامي، ولاحقاً أصبح عندنا وحدات تدريب ومهندسين ومختصين يدربون أطقماً أخرى".